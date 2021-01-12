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مفاجأة.. قطر تعرض على السعودية وساطتها للتصالح مع تركيا

أمير-قطر-وولي-عهد-السعودية-محمد-بن-سلمان-أرشيف-504x362
أمير قطر وولي العهد السعودي
 
الثلاثاء، 12-01-2021 02:11 م المصريون

قدمت دولة قطر، أمس الاثنين، عرضا مفاجئاً إلى السعودية وتركيا، بعد أسبوع من المصالحة الخليجية بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وأعرب المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، مطلق القحطاني، عن استعداد بلاده “للوساطة بين تركيا والسعودية لحل التوتر القائم في علاقاتهما”، حسب موقع “الخليج أون لاين” القطري.
وردا على سؤال بشأن استعداد قطر للوساطة وتهدئة التوترات بين تركيا والسعودية، صرح القحطاني: “هذا يرجع إلى مبدأ الموافقة كمبدأ أساسي في العلاقات الدولية”، مضيفا أنه “إذا رأت هاتان الدولتان (السعودية وتركيا) أن يكون لدولة قطر دور في هذه الوساطة، فمن الممكن القيام بذلك”.
وتابع القحطاني: “من مصلحة الجميع أن تكون هناك علاقات ودية بين هذه الدول، خاصة بين دول أساسية ورئيسية، مثل السعودية وتركيا وإيران”.
يأتي ذلك بعد أيام من “قمة العلا”، التي انطلقت في المملكة ، وشهدت موافقة الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.
 

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