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مفاجأة.. قاتلة سائق توك توك أكتوبر «أجنبية» وتكشف تفاصيل ما حدث

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الخميس، 26-05-2022 12:44 م


كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة العثور على سائق توك توك، مقتولًا في مدينة 6 أكتوبر، أن المتهمة بقتله طالبة صومالية تبلغ من العمر 15 عامًا.
التفاصيل بدأت باستقلال الطالبة الأجنبية، توك توك  من أمام المفوضية التابعة للاجئين، داخل مركبته (توك توك) لتوصيلها إلمكان تريدها.
خطوات سريعة جنونية، خطاها السائق داخل أحد الشوارع، لينحرف بدراجته النارية عن مسار الطريق، وأخرج من ملابسه سلاح أبيضًا (مطواة) وبدأ في تهديدها لينال منها لكنها تمكنت من استخلاص المطواه من يده وطعنته وفرت هاربة في حالة من الصدمة والهلع، لتصل إلي مفوضة اللاجئين في أكتوبر وتخبر أسرتها بما حدث، وعلى الفوراحضرت محاميًا من مفوضة اللاجئين لتحرير محضرًا باختطافها والشروع في اغتصابها وأنها قاومت المتهم وطعنته وتبين من أعمال الفحص أن المجني عليه مات من جراء تلك الطعنة النافذة.

مسرح جريمة أكتوبر
اقتادت مباحث الجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة طفلة أكتوبر إلى مسرح الجريمة وتبين وتعرفت على المكان الذي استدرجها فيه المجني عليه قبل موته، وشرحت تفاصيل الواقعة وقامت بتمثيل الجريمة في حضور ممثل النيابة العامة، وسط حراسة أمنية مشددة بمسرح الجريمة.
 

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