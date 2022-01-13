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مفاجأة في واقعة السيدة التي استغاثت بالرئيس من داخل مركز شرطة

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الخميس، 13-01-2022 09:30 ص

تحول خلاف أسري بين زوجين في محافظة المنيا، إلى ضجة كبيرة بعد أن انتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت الزوجة في بث مباشر من خلال حسابها بموقع “فيس بوك”، تروي فيه كواليس ما حدث، وحررت محضراً ضد زوجها بالتعدي عليها وإصابتها بكدمات في وجهها، بينما حرر هو محضراً ضدها اتهمها فيه بالسرقة.
وظهرت السيدة في مقطع فيديو مصابة بكدمات متفرقة في وجهها، بعد أن تم اصطحابها وزوجها لديوان المركز بالمنيا، واتهمت السيدة زوجها بالتعدي عليها، إلا أنه أنكر واتهمها بسرقة مبلغ مالي، وبعد تحويل السيدة  للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبعد عودتها لديوان المركز قامت ببث فيديو مباشر من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باستخدام هاتفها المحمول.
وادعت السيدة التي تدعى فاطمة صفوت، خلال الفيديو عدم اتخاذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضد زوجها، واستغاثت بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للحيلولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
وبعد أن ناشدت السيدة جميع الزوجات أن لا يسكتن عن حقهن وأنها ظلت صابرة لفترة طويلة مع زوجها حتى فاض بها الكيل، واتهمته وأسرته بتعاطي المخدرات، كانت المفاجأة بعد أن انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى الصلح بين الزوجين.
ونفت السيدة اعتداء أي من رجال الشرطة عليها، وأنكر كلٌّ منهما ما اتهمه به الآخر، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة فتوصلت إلى صحة واقعة التعدي على المجني عليها، ونفت صحة واقعة السرقة المثارة في حقها.
 

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