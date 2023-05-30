مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء





تسببت زيادة المعروض من الدولار في السوق السوداء (غير قانونية) ، في حالة من الارتباك، ولجأ عدد كبير من التجار إلى وقف نشاطهم أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، على الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار بالبنوك وأسواق الصرف الرسمية أمام الجنيه المصري .وفقا لـ "العربية.نت" .

حيث شهدت أسعار صرف الدولار في السوق السوداء تراجعًا من مستوى 42 جنيها مصريا في تعاملات بداية الأسبوع الماضي، إلى نحو 38 جنيها مصريا في الوقت الحالي.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.75 جنيه مصري للشراء، و30.85 جنيه مصري للبيع.