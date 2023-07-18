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مفاجأة في تقرير الصحة النفسية للأم التي قتلت طفلها وأكلت جثته

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الام وطفلها
الثلاثاء، 18-07-2023 09:14 ص

 

بررت الأم المتهمة بقتل طفلها وأكل أجزاء من جثةه بعد طهيها، ارتكاب جريمتها بأنها "غلطة"، ورفضت إيداعها مستشفى الأمراض العقلية والعصبية للكشف عليها لبيان مدى سلامة قواها العقلية من عدمه.

وقالت خلال وقائع خامس جلسات محاكمتها "أمس" أمام محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، أنا مش مجنونة ولا متخلفة.

وتابعت: دي غلطة ومش هعمل كده تاني.. دي كانت آخر مرة، قبل أن تشير إلى رفض وضعها داخل مستشفى العزازي للصحة النفسية في الشرقية لوجود ما تخشاه هناك على حد قولها: مش هروح أقعد مع المجانين هناك.

وفي السياق نفسه قال دفاع الطفل المجني عليه، أن التقرير الخاص بفحص المتهمة من جانب مستشفى العباسية للصحة النفسية كافي؛ لأن المستشفى هو الجهة المنوط بها ذلك، مضيفًا أن المتهمة تبين أنها سليمة وقت وأثناء وبعد تنفيذ جريمتها، والأدلة كافية وكاملة، منوهًا بأن التقرير الخاص بفحص المتهمة مكون من 4 أوراق، وجاء فيه أن نسبة ذكاء المتهمة 90% بعد الملاحظة ووضعها على الأجهزة المختصة بالفحص.

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة الأم المتهمة إلى جلسة الأربعاء القادم.

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