الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
توقيت مصر 22:18 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الرئيس يوجه رسالة عاجلة لولي العهد السعودي

الدولار يصل لأعلى مستوى عالمي

شاهد.. انفجار ضخم يهز جنوب لبنان ويدمر المنازل

بث مباشر.. مباراة الزمالك وطنطا

الزوجة المتهمة بالزنا تفاجئ الجميع بفيديو لايف

أسعار الذهب تسجل قفزة كبيرة وجرام 21 يفاجئ الجميع

حبس رجل أعمال صيني وصف الرئيس بـ «المهرج» 18 عامًا

نص رسالة السيسي للملك سلمان وولي عهده

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة طنطا

تطورات جديدة حول محاولة قتل «ترامب» بمادة الريسين

مفاجأة في تجارب كورونا تكشفها مكافحة الفيروس

فيروس كورونا
كورونا
الثلاثاء، 22-09-2020 09:24 م أحمد سالم
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في حالة انخفاض بصورة مستمرة خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن "الأمور  في مصر إن شاء الله هتخلص على خير، وإن شاء الله التجربة المصرية في مواجهة فيروس كورونا ستدرس".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع قناة "الحدث اليوم" تقديم الإعلامي سيد علي، أن الإصابات مستمرة دون أي تطور ولم تحدث أي طفرات جينية في الفيروس، معقبة: "الحمد لله ربنا كرمنا من أول الازمة، ودي حاجة نحمد عليها ربنا".

ولفتت إلى ان هناك سباقا في مختلف دول العالم حول إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تتوقع انتاج لقاح للفيروس في أواخر 2020 أو بداية العام المقبل.
 

إقرأ ايضا

33485438-8760267-image-a-4_1600785130117

مؤسس ويكيليكس «يستعد لقتل نفسه» داخل السجن

750

الرئيس يوجه رسالة عاجلة لولي العهد السعودي

Capture

الزوجة المتهمة بالزنا تفاجئ الجميع بفيديو لايف

أخبار متعلقة

FB_IMG_1600534253783

300 ألف إصابة بكورونا في تركيا

فيروس كورونا

علماء يبحثون احتمال تسرب كورونا من مختبر صيني

منظمة الصحة العالمية

خبيرة بـ «الصحة العالمية»: لقاحات كورونا قد لا تحمي كبار السن

مريض كورونا يعاني من الانتصاب داخل الرعاية المركزة

أمريكا تبشر العالم بظهور لقاح مضاد لكورونا

كورونا

​تحذيرات من فيروس جديد منتشر لا علاقة له بـ"كورونا"

unnamed

وزيرة الصحة: هؤلاء الأكثر عرضة للوفاة بكورونا