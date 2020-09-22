مفاجأة في تجارب كورونا تكشفها مكافحة الفيروس

الثلاثاء، 22-09-2020
09:24 م
أحمد سالم
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا
في حالة انخفاض بصورة مستمرة خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
، أن "الأمور في مصر إن شاء الله هتخلص على خير، وإن شاء الله التجربة المصرية في مواجهة فيروس كورونا
ستدرس".
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع قناة "الحدث اليوم" تقديم الإعلامي سيد علي، أن الإصابات مستمرة دون أي تطور ولم تحدث أي طفرات جينية في الفيروس
، معقبة: "الحمد لله ربنا كرمنا من أول الازمة، ودي حاجة نحمد عليها ربنا".
ولفتت إلى ان هناك سباقا في مختلف دول العالم حول إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا
، مشيرة إلى أنها تتوقع انتاج لقاح للفيروس
في أواخر 2020 أو بداية العام المقبل.