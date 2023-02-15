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مفاجأة في أسعار البيض والدواجن بعد أيام

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دواجن
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الأربعاء، 15-02-2023 12:10 م

 

توقع المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر، انخفاض أسعار البيض والدواجن بكل أنواعها نهاية شهر فبراير ومطلع مارس؛ لكن ذلك مرتبط بدخول كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج والخامات.

 

وأضاف العناني، أن أسعار الذرة والفول الصويا ارتفعت بشكل مبالغ فيه، لافتًا إلى أنه في حال إفراج الدولة عن الذرة والفول الصويا من الموانئ يتم تراجع السعر تلقائيًّا.

 

وأشار رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن تكلفة كرتونة البيض تبلغ أكثر من 100 جنيه؛ بسبب تضاعف الدولار وعدم توافره لدى المستوردين، لافتًا إلى أن الاتحاد بالتعاون مع وزارة الزراعة خاطبا البنك المركزي لتوفير الدولار للمستوردين؛ إذ إن هناك وعودًا بتوفير الدولار بداية من الغد.

 

وأكد العناني أن هناك ما يقارب من 90 ألف طن ذرة صفراء و60 ألف طن فول صويا موجودة بالموانئ، لافتًا إلى أن هذه الكميات الموجودة في الموانئ لا يستطيع أحد الإفراج عنها إلا في حال توفير البنك المركزي الدولارَ.

 

وتابع رئيس اتحاد منتجي الدواجن بأن المربين يقومون بتربة الدواجن في الوقت الحالي رغم ارتفاع أسعارها، وهذا مؤشر جيد بإقدام المربين على التربية رغم ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن هناك نحو 40% من المربيبن خرجوا من التربية، قائلًا: "الإنتاج الموجود حاليًّا يكفي الطلب من المواطنين على الدواجن والبيض في ظل تراجع القوى الشرائية".

 

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