الخميس 14 يوليه 2022
توقيت مصر 14:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. سفير العراق في لبنان يطلق قذيفة «أر بي جي»

الإطاحة بعصام الحضري من جهاز المنتخب.. تعرف على البديل

سحب فيلم أحمد حلمي من دور السينما..حقق هذا الرقم

فيديو أحدث غضب.. شابان يعتديان على فتاة ويخلعان ملابسها العلوية في الشارع

تعليق مفاجئ من أحمد علي على إهداره ركلات الجزاء أمام الزمالك

في ليلة الدخلة.. وفاة «عروس الأقصر» يثير صدمة ودلائل على قتلها شنقًا

فيديو صادم.. بدر خلف الإماراتي المتحول جنسيًا يعلن جنس جنينه

التفاصيل الكاملة لمقتل صيدلي مصري على يد امرأة سعودية بالرصاص

بالفيديو.. بلطجي يشهر السلاح في وجه رجل وزوجته في الشارع فكانت المفاجأة

رويترز: «بايدن» أدرك أن «بن سلمان» عملاق الطاقة وحاكمها المطلق

ADS
 

مفاجأة.. فنانة شهيرة تظهر على قيد الحياة رغم خبر وفاتها منذ 30 عامًا

6380983_1657695078
نعمت مختار
Native
Teads
الأربعاء، 13-07-2022 03:13 م


تفيد وسائل الإعلام بأن الفنانة والراقصة الشهيرة نعمت مختار، توفيت منذ أكثر من 30 عامًا.
لكن في مفاجأة صادمة، أكد المنتج الفني عمرو الصيفي، ابن الممثلة الراحلة زهرة العلا، أن الفنانة نعمت مختار ما زالت على قيد الحياة، وأنها تبلغ من العمر 90 عامًا.
وفي منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هنأها بحلول عيد الأضحى المبارك السبت الماضي، كدليل بأنها على قيد الحياة.
 كما عبّر عن أسفه لاستمرار الإنترنت بتأكيد وفاتها في وقت أنها لا زالت على قيد الحياة.
وكتب على صفحته الخاصة : "الست نعمت مختار.. كل سنة وانتي بصحة وخير.. نعمت مختار فنانة منذ كانت طفلة.. راقصة.. ممثلة.. مطربة.. منتجة سينمائية.. لها أدوار مختلفة في أفلام كثيرة (بين القصرين.. قصر الشوق.. امرأة غلبت الشيطان.. الزوج العازب).. للأسف، المعلومات الخاطئة الموجودة على شبكة الإنترنت تفيد بوفاتها من سنة 1989.. هل يوجد وسائل لتصحيح هذه المعلومة الخاطئة؟.. ملحوظة: أنا على تواصل دائم معها حتى أمس للتهنئة بالعيد".



 

إقرأ ايضا

26305

فيديو أحدث غضب.. شابان يعتديان على فتاة ويخلعان ملابسها العلوية في الشارع

Capture-892-e1592516571919-6zu1x24fmmogytxzrrym4m5yiffzjmq6n9wpluv5fo3

في ليلة الدخلة.. وفاة «عروس الأقصر» يثير صدمة ودلائل على قتلها شنقًا

6342598_1657778269

فيديو صادم.. بدر خلف الإماراتي المتحول جنسيًا يعلن جنس جنينه

أخبار متعلقة

download

حذفت صورها وأغلقت حساباتها.. اختفاء فنانة شهيرة وأنباء عن اعتزالها

20210724002414001

جار الراقصة لورديانا يتعدى عليها وشرطة قسم العجوزة تقبض عليهما

16-06-22-843239600

فنانة شهيرة: خلعت الحجاب بعد ما ضبطت أعز صديقاتي مع زوجي في شقتي

لميس-كان-تحقق-اكثر-من-136-مليون-مشاهدة-لأغنية-مسيطرة

طلاق الفنانة لميس صاحبة أغنية «مسيطرة» في شهر العسل