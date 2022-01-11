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مفاجأة.. فجر السعيد تهاجم أحلام.. وصالح الجسمي يرد بعنف

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احلام وفجر
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Teads
الثلاثاء، 11-01-2022 10:20 ص

هاجم الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي الإعلامية الكويتية فجر السعيد، بعد انتقادها للفنانة الإماراتية أحلام التي وجهت مناشدة لقادة الكويت بسبب خضوعها للحجر الإجباري بعد وصولها للكويت لمدة 3 أيام على عكس الفنان فهد الكبيسي الذي غادر الحجر على الرغم وصوله معها الى الكويت في نفس اليوم.
وكانت فجر السعيد قد هاجمت أحلاك كاتبة : بإختصار لمن لايريد أن يفهم … لايجوز وفق القانون الكويتي مناشده سيدي صاحب السمو والمناشده تكون للوزراء لإن صاحب السمو وفقاً للدستور يمارس صلاحياته من خلال وزراءه ولإنه ذاته لاتمس فالمخاطبه او المناشده تكون للوزراء كلٍ بإختصاصه”. واعتبر مدونون تغريدة فجر السعيد هجوما على أحلام.
الا ان الإعلامي صالح الجسمي شقيق الفنان الإماراتي حسين الجسمي كان لفجر السعيد بالمرصاد فهاجمها : “أكدت الداخلية الكويتية في بيانها حديث احلام ولكن ما يثير تساؤلي هو ما نشرته فجر السعيد في تغريداتها كأنها وزيرة الإعلام أو شي أكبر من ذلك متطرقة للذات الأميرية، ماذا يحدث ولِمَ كل هذه الضجة من فجر؟ أيعقل أن تتناسى بسهولة ما قامت به أم فاهد تجاهها؟”. وقال الجسمي في الفيديو: “فجر السعيد إنتي شو مشكلتك بسرعة ما انقلبتي مسوية سلسة تغريدات تهاجمي فيها أحلام عشان نادت سمو الأمير! ايش فيها لما نادت سمو الأمير أو ولي العهد؟، إحنا في الدول الخليجية اللي حببنا لقادتنا وشيخونا أنهم قريبين جداً من الشعب وملامسين للشعب ونتكلم معهم بأسمائهم وألقابهم المحببة إليهم ما في شيء لو نادت أميرة الكويت”.
 

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