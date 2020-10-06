مفاجأة.. فايلر مدربًا لهذا النادي

الثلاثاء، 06-10-2020
04:39 م
أحمد سالم
اقترب رينيه فايلر
المدير الفني السابق للأهلي من تولي القيادة الفنية لفريق زيورخ السويسري.
كان النادي الأهلي أعلن مؤخرا رحيل السويسري رينيه فايلر
عن تدريب الفريق، وتعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خلفا له لمدة موسمين.
وجاء رحيل رينيه فايلر
عن النادي النادي الأهلي لأسباب عائلية.
وذكرت صحيفة " nau" السويسرية، أن فايلر
مرشح بقوة لتدريب زيورخ خلفا لـ لودوفيك مانيان الذي رحل مؤخرا بسبب سوء النتائج.
وخاض زيورخ 3 مباريات في الدوري السويسري حتى الآن، خسر في مباراتين وتعادل في لقاء، لـ يتذيل جدول ترتيب الدوري السويسري بنقطة وحيدة.
يذكر أن فايلر
تولي تدريب الأهلي في أغسطس 2019، ونجح في قيادة الفريق للتتويج ببطولتي كأس السوبر المصري 2018 - 2019 والدوري المصري 2019 - 2020، بالإضافة إلى قيادة الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.