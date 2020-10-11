مفاجأة غير متوقعه... أسعار البنزين لشهر أكتوبر من "أرامكو السعودية"

شركة أرامكو السعودية

أعلنت شركة " أرامكو السعودية " أسعار البنزين الجديدة لشهر أكتوبر ليبدأ العمل بها بدءا من اليوم الأحد.

وخفضت الشركة أسعار البنزين 91 ليصل إلى 44ر1 ريال، وبنزين 95 (59ر1) ريال، مقارنة بـ47ر1 ريال و63ر1 ريال على التوالي (الدولار يساوي 75ر3 ريال).

ويتم تعديل أسعار منتجات الطاقة وفقًا لإجراءات "حوكمة" تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، علما بأنَّ الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكانت أرامكو قد أعلنت في فبراير الماضي، تعديل فترة المراجعة الدورية للأسعار من ربع سنوية إلى شهرية، حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات "حوكمة" تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وبالنظر إلي أسعار البنزين الجديدة نجد انخفاضاً واضحاً لشهر اكتوبر مقارنة بشهر سبتمبرحيث كان يبلغ سعر بنزين 91 بـ 1.47 وبنزين 95 بـ 1.63.