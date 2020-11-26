مفاجأة عن استفسارات المصريين عن فيروس كورونا

الخميس، 26-11-2020
06:29 م
أحمد سالم
قال الدكتور خالد جاهد، مستشار وزيرة الصحة
والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، انه تم تزويد عدد المقاعد الخاصة بالخط الساخن
"105" من ٥٠٠ مقعد إلى ٨٠٠ مقعد لاستيعاب كافة الاتصالات، استعدادًا لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا
المستجد.
واكد مستشار وزيرة الصحة
والسكان، في تصريحات لصدي البلد، أنه تم تخصيص خطين باللغة الإنجليزية لتلقي استفسارات الأجانب المتواجدين داخل البلاد ، لافتًا إلى أن الغرفة تعمل على مدار ال 24 ساعة لتلقي جميع الاستفسارات بالمجان.
واوضح المتحدث باسم الوزارة، ان حتى اللحظة تلقينا 1213278 اتصالًا هاتفيًا من المواطنين بكافة المحافظات عبر الخط الساخن
١٠٥ و١٥٣٣٥ .
وافاد الدكتور خالد مجاهد، ان أغلب الاستفسارات التي تلقاها الخط الساخن
كانت عن طرق الوقاية من فيروس كورونا
، وأعراض ومضاعفات الفيروس، والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة الشعور بأعراض الفيروس، والفرق بين أعراض فيروس كورونا
والأنفلونزا الموسمية، و كيفية انتقال المرض من شخص مصاب بالفيروس إلى شخص آخر، وأكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالفيروس.
واضاف مستشار وزيرة الصحة
والسكان، انه يوجد رسالة صوتية مسجلة على الخط الساخن
بها جميع الإجراءات الوقائية الواجب إتباعها لحماية الشخص وأسرته من الإصابة بفيروس كورونا
، مشيرا إلى أن هناك أيضا مجموعة من التعليمات الخاص بالعزل المنزلى فى حالة قدوم الشخص من الخارج أو مخالط لحالة ثبت إصابتها بفيروس كورون