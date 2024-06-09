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مفاجأة.. عمرو دياب يسعى للاعتذار للشاب الذي صفعه على وجهه

عمرو دياب
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الأحد، 09-06-2024 10:33 ص

 

 

حالة من الهجوم تعرض لها النجم عمرو دياب بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له وهو يصفع شابا بالقلم، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وقال مصدر مقرب من الهضبة، إن "عمرو" يسعى للتواصل مع الشاب لتقديم الاعتذار له لما حدث بحفل الزفاف والذي وقع دون قصد منه، وفق مصراوي.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو لـ عمرو دياب وهو يتعدى على شاب وضربه بالقلم في حفل زفاف ابنة محمد السعدي، ونجل رجل الأعمال منصور عامر.

وغنى في حفل الزفاف الهضبة عمرو دياب والفنانة شيرين وعدد كبير من المطربين.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والإعلامية من بينهم أصالة وأحمد حلمي ومنى زكي وأحمد عز ونيللي كريم ويسرا.

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