الجمعة 06 نوفمبر 2020
توقيت مصر 16:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قبل النهائي المرتقب.. "موسيماني" يوجه أكبر استفزاز للزمالك

رسميًا.. "البدري" يعلن أسماء لاعبي الزمالك المنضمين للمنتخب

أمر خطير.. القنوات الأمريكية توجه الضربة القاضية لـ"ترامب"

مفاجأة.. عرض عشرات الفتيات للزواج في السعودية

الكويت: 17 مليون دينار و مازالت منظومة التعليم فاشلة

الرجاء ينفي رحيله مدربه بعد وداع بطولة أفريقيا

رسميا الأهلي يحسم صفقة بدر بانون

سيناتور أمريكي يعلن عن انتهاكات خطيرة في الانتخابات الرئاسية

الجيش يحذر من خطورة الوضع في أثيوبيا

أمير سعودي يعلق علي فوز بايدن في الانتخابات

ADS
 

مفاجأة.. عرض عشرات الفتيات للزواج في السعودية

download
مفاجأة.. عرض عشرات الفتيات للزواج في السعودية
 
الجمعة، 06-11-2020 03:40 م الطيب حسين
ضجت مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية، حول نسبة عرض مركز رعاية لـ 30 فتاة يرعاهن للزواج عبر السوشيال ميدديا.

ولاحقًا اضطر المركز إلى حذف الإعلان بعد موجة الانتقادات وبدء تحقيق رسمي في الحادث.


وتداول مغردون الإعلان المنسوب لمركز الجوف التخصصي حيث ورد فيه: "لدينا في مركز الجوف التخصصي أكثر من 30 فتاة من 20 إلى 40 سنة من ذوات الإعاقة البسيطة والقادرات على الزواج وإعمار البيت، فليبارك الله من يسعى لسترهن وتوفيقهن مع إدارة المركز".

وقوبل الإعلان بردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشن غالبية المعلقين هجوما على المركز والمشرف عليه خالد الحبوب، الذي ينسب له نشر الإعلان.
وتداول العديد من المغردين هاشتاغ #مركز_الجوف_يتاجر_بالبشر"، مع انتقادات حادة للإعلان ودعوات تطالب بمحاسبة المسؤولين عنه.


بدورها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مساء اليوم الخميس، بدء التحقيق في التغريدة المثيرة للجدل، والمنسوبة للمركز والقائمين عليه.


وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر الهزاني عبر "تويتر": "إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول أحد المراكز التابعة لفرع منطقة الجوف، جار التحقق من ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة".

 

إقرأ ايضا

190481

بالفيديو.. قبل النهائي المرتقب.. "موسيماني" يوجه أكبر استفزاز للزمالك

208

رسميًا.. "البدري" يعلن أسماء لاعبي الزمالك المنضمين للمنتخب

26225-طبيب-ميكروباص-الزقازيق-(1)

النيابة تكشف تفاصيل «استمناء» طبيب على طالبة في الميكروباص

أخبار متعلقة

عائض-القرني-799x461

عاجل.. "القرني" في العناية المركزة بعد إصابته بكورونا

20201027-1603815698065-original-1024x682

السعودية تتخد التدابير اللازمة لإستقبال المعتمرين

ElMcPPdWoAESX5f (1)

357 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

السعودية

أول تعليق رسمي من السعودية تجاه الرسوم المسيئة للرسول

thumbs_b_c_8bd664f1d5de7177b8bc06501c42ceb6

ارتفاع وفيات كورونا لـ5 آلاف و300 حالة بالسعودية

news-201020-saud2

السعودية.. إحباط تهريب 2.5 طن من المخدرات