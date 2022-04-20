مفاجأة.. طلاق أحمد حسن وزينب «خدعة»

الأربعاء، 20-04-2022
10:32 ص
علق
المطرب واليوتيوبر عمرو جابر، على طلاق
اليوتيوبر أحمد حسن
لزوجته زينب
، معتبراً
أن طلاق
هما لم يحدث وأن إعلان انفصال
هما يعتبر خدعة جديدة هدفها جمع مزيد من
التفاعل وتحقيق المشاهدات والربح.
وكان
اليوتيوبر أحمد حسن
وزوجته زينب
، قد أعلنا في 30 مارس الماضي خبر انفصال
هما بعد
زواج دام 4 سنوات أثمر إنجاب طفلين، علما أن الثنائي هما من أشهر الأزواج على موقع
يوتيوب، ويقدمان محتوى قائما على المقالب واليوميات العائلية.
وجاء
إعلان الانفصال
بعد إدانة أحمد حسن
بحكم قضائي في قضية تحرش جنسي بفتاة على مواقع
التواصل الاجتماعي، وطلبه منها صورًا خاصة ولقاء جنسي.
وقال
عمرو جابر خلال لقاء تلفزيوني، في برنامج ”ضرب نار“، المذاع على فضائية ”القاهرة
والناس“ ، إن الزوجين اعتادا خداع متابعيهما من خلال فيديوهاتهما سوياً بإعلان خبر
انفالصهما، ثم يعلنان بعد فترة أنهما تراجعا، ويتضح في النهاية أن الهدف جمع
المشاهدات.
وأضاف
أنه ”من غير المعقول أن يظهر زوجان عقب انفصال
هما بساعات في مقطع فيديو جديد
يعلنان فيه تفاصيل طلاق
هما ويقومان بتفعيل خاصية الإعلانات والربح على الفيديو“،
مؤكداً أن ”الموضوع واضح أنه خدعة“.
وتابع
”أنا مش مصدق عشان عملوا حاجات كتير وطلعت كذب، وكل سنة وخاصة في مناسبة عيد
زواجهم بيعملوا خدعة زي كدا في فيديو ويعلنوا انفصال
هم ويتحدثون عن اكتشاف الخيانة
لبعضهم وغيرها من التهم، ثم يتضح بعد ذلك أنها كانت خدعة هدفها جمع مزيد من
المشاهدات على حساباتهم وقناة اليوتيوب الخاصة بهم“.