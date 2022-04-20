الأربعاء 20 أبريل 2022
توقيت مصر 16:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

اعتداء إثيوبيين على أقباط في دير السلطان بالقدس بسبب علم مصر

ميا خليفة تثير ضجة بالظهور في مسلسل رمضاني

فرج عامر: إعادة مباراة مصر والسنغال في قطر بدون جمهور

تطورات جديدة.. إعادة مباراة مصر والسنغال بقرار من «فيفا» غدًا

جريمة مروعة في الجيزة.. جمع زوجتيه في غرفة واحدة واطلق الرصاص على رأسهما

البحوث الفلكية: الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

تصريحات نارية من محمد صلاح عقب تسجيله هدفين بعد فترة من عدم التوفيق

«عندها بروز في جسمها».. سمية الخشاب ترد بعنف على هاني البحيري: بص لنفسك

مفاجأة.. طلاق أحمد حسن وزينب «خدعة»

ليلى غفران: إصابتي بالشلل سبب ابتعادي عن التمثيل

ADS
 

مفاجأة.. طلاق أحمد حسن وزينب «خدعة»

elaosboa85439
ا
Native
Teads
الأربعاء، 20-04-2022 10:32 ص
علق المطرب واليوتيوبر عمرو جابر، على طلاق اليوتيوبر أحمد حسن لزوجته زينب، معتبراً أن طلاقهما لم يحدث وأن إعلان انفصالهما يعتبر خدعة جديدة هدفها جمع مزيد من التفاعل وتحقيق المشاهدات والربح.

وكان اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، قد أعلنا في 30 مارس الماضي خبر انفصالهما بعد زواج دام 4 سنوات أثمر إنجاب طفلين، علما أن الثنائي هما من أشهر الأزواج على موقع يوتيوب، ويقدمان محتوى قائما على المقالب واليوميات العائلية.
وجاء إعلان الانفصال بعد إدانة أحمد حسن بحكم قضائي في قضية تحرش جنسي بفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلبه منها صورًا خاصة ولقاء جنسي.
وقال عمرو جابر خلال لقاء تلفزيوني، في برنامج ”ضرب نار“، المذاع على فضائية ”القاهرة والناس“ ، إن الزوجين اعتادا خداع متابعيهما من خلال فيديوهاتهما سوياً بإعلان خبر انفالصهما، ثم يعلنان بعد فترة أنهما تراجعا، ويتضح في النهاية أن الهدف جمع المشاهدات.
وأضاف أنه ”من غير المعقول أن يظهر زوجان عقب انفصالهما بساعات في مقطع فيديو جديد يعلنان فيه تفاصيل طلاقهما ويقومان بتفعيل خاصية الإعلانات والربح على الفيديو“، مؤكداً أن ”الموضوع واضح أنه خدعة“.
وتابع ”أنا مش مصدق عشان عملوا حاجات كتير وطلعت كذب، وكل سنة وخاصة في مناسبة عيد زواجهم بيعملوا خدعة زي كدا في فيديو ويعلنوا انفصالهم ويتحدثون عن اكتشاف الخيانة لبعضهم وغيرها من التهم، ثم يتضح بعد ذلك أنها كانت خدعة هدفها جمع مزيد من المشاهدات على حساباتهم وقناة اليوتيوب الخاصة بهم“.
 

إقرأ ايضا

625fb0cc4c59b76b0003cc88

اعتداء إثيوبيين على أقباط في دير السلطان بالقدس بسبب علم مصر

مايا-خليفة-1586370937-0

ميا خليفة تثير ضجة بالظهور في مسلسل رمضاني

1771033_0

تطورات جديدة.. إعادة مباراة مصر والسنغال بقرار من «فيفا» غدًا

أخبار متعلقة

19_2019-636933789597888220-788

طلّق ابنتها وتزوج بأخرى فانتقمت منه بطريقة غريبة.. وكاميرا مراقبة تكشف ما حدث

download

زوجة ابنه فضحته.. تخلع زوجها الستيني بعد خروجه على المعاش والسبب صادم

photo_2021-12-20_10-33-26

فنانة شهيرة تعلن طلاقها بعد 23 عام زواج برسالة غير متوقعة

A-woman-crying-at-the-Refugee-Registration-Center-in-Frankfurt-Germany-September-2015-–-Reuters

زوج لقاضي محكمة الأسرة: بتخوني مع مديرها (تفاصيل صادمة)

download

المنوفية.. أحرق طليق شقيقته في نهار رمضان والسبب صادم

181916-الطلاق في السعودية3

معلمة سعودية تنتقم من طليقها بعد زواجه من صديقتها