مفاجأة.. طرح منصة مدرستي التعليمية لتنظيم التعليم عن بعد

الأحد، 11-10-2020
07:42 ص
المصريون
في إطار تنظيم التعليم عن بعد
تم الإعلان عن صدور جدول الحصص اليومي على
منصة مدرستي التعليمية
، والتي تعمل على تنظيم التعليم عن بعد
، وهذه العملية تعد
تسهيلاً على الطلبة وأولياء الأمور للتعليم عن بعد، والذي أصبح يتم التعامل به
حفظاً على سلامة الطلاب بعد تفشي فيروس كورونا.
وقد قامت منصة مدرستي أيضا بوضع المنهج الجديد لكل طالب حيث يقوم كل طالب
بحضور حصته المدرسية بكل سهولة والتعرف على كل ما هو جديد.
وتعتبر منصة مدرستي التعليمية
خطوة أساسية في التعلم عن بعد، وتجسد تقدم
وتطور طرق التعليم في المملكة العربية السعودية في ظل الظروف الحالية لأنتشار
فيروس كورونا.