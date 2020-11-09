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مفاجأة.. صورة نادرة تجمع "السادات" و"بايدن"
 
الإثنين، 09-11-2020 05:56 م الطيب حسين

نشرت مكتبة الإسكندرية صورة نادرة تجمع الرئيس الراحل أنور السادات والفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن.


وقال عمرو مصطفى شلبي، مدير متحف "السادات" التابع للمكتبة أن الصورة تاريخ  27 مارس 1979 بعد أن ألقى الرئيس الراحل أنور السادات كلمته في مجلس الشيوخ الأمريكي بمناسبة التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.



ويضم أرشيف متحف السادات لقطات فيديو أهداها التليفزيون المصري للمكتبة مجموعها 12 ساعة تضم عددا من الخطابات وتقارير المراسلين الأجانب وفيلم السادات "أكشن بيوجرافي"، مع استعراض لكافة الوثائق الخاصة بعملية السلام المصرية الإسرائيلية وحرب أكتوبر، بالإضافة لمجموعة من التسجيلات التي لم تذع من قبل سواء فى مصر أو بالخارج.
 

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