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مفاجأة صادمة.. منة عرفة الزوجة الثالثة لـ محمود مهدي وله 3 أبناء

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السبت، 03-07-2021 11:07 ص

يبحث الكثيرين عبر موقع البحث جوجل، عن الفنان محمود مهدي، زوج الفنانة منة عرفة، والذي أعلنا منذ أيام عقد قرانهما، لمعرفة أعماله أو معلومات شخصية عنه والتي لم تكن متاحة بشكل كاف عبر البحث.
لكن وسائل إعلام كشفت مفاجآت صادمة عن "مهدي"، خاصة أن منة عرفة تعد الزوجة الثالثة له كما أن لديه من الأبناء ثلاثة.
وتزوج محمود مهدي من قبل مرتين، المرة الأولى كانت من فتاة خارج الوسط الفني،  و أنجب منها  ٣ أبناء ، أما الزوجة الثانية فتسمى نادين وهي فتاة  من خارج الوسط الفني أيضًا.
فيما تعد الفنانة منة عرفة هي الزوجة رقم 3 في حياته والتي عقد عليها القرآن قبل أيام.
وعن أعماله القريبة  فيلم 666، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة بطولة وفاء عامر ومنة عرفة وعايدة غنيم وسامي مغاوري.
وكان محمود مهدي أعلن عن عقد قرانه على الممثلة منة عرفة، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وكتب:"الحمدالله تم كتب الكتاب اليوم بحضور افراد العائلة فقط وهنعمل فرح انشاء الله بعد فيلم 666".
وكانت قد أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة عن خطوبتها من شاب في الوسط الفني .
ونشرت منة منشورا على صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" وكتبت عليه "لقد تمت الخطوبة ".
 

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