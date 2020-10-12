الإثنين، 12-10-2020
07:45 م
المصريون
بعد
غيابه عن الكاميرات لسنوات طويلة تفاجىء رواد مواقع التواصل الإجتماعي بصورة
للممثل راسل كرو
وقد بدت عليه علامات تقدم العمر حيث ظهر ممتلىء البدون وعلامات
السمنة تبدو عليه مع شعر بخصلات بيضاء .
وعند
النظر للصورة للمرة الأولى لم يتخيل البعض أنه هو الممثل راسل كرو
بطل فيلم
"جلاديايتر" والذي جسد من خلاله دور المحارب.
يذكر
أن الممثل كشف أنه رفض دور في أول فيلم من سلسلة الأفلام الأمريكية «Lord of the Rings» أو «سيد الخواتم»،
والذي كان سيحصل في المقابل على 100 مليون دولارًا، رافضًا تقديم شخصية «أراجورن»
بالفيلم، وقال للمذيع الأمريكي هوارد ستيرن، في لقاء تلفزيوني: «لم اعتقد أن بيتر
جاكسون (مخرج الفيلم) كان يريدني في الدور بالفعل، لكنها فترة كان يريدني الجميع
في كل شئ».