الإثنين 12 أكتوبر 2020
توقيت مصر 19:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ذبح خروف.. أول ظهور لـ هيا الشعيبي بعد الإفراج عنها

شاهد.. لن تصدق إن هذا هو "راسل كرو"

مفاجأة.. علاء مبارك يستشهد بترامب بشأن نهاية حكم والده

السعوديون يتلقون النبأ السار بشأن كورونا

مبلغ ضخم للعثور على طفل مفقود في السعودية

مفاجأة .. أخر تطورات قضية "هيا الشعيبي" بعد نشرها الفيديو الإباحي

ننشر أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين

رسالة حزينة من شيخ الأزهر.. والسبب؟

السعودية.. تطور جديد بشأن إلغاء التأشيرات

بعد 14 عام .. افتتاح أول مسجد في أثينا

مفاجأة صادمة .. لن تصدق إن هذا هو "راسل كرو"

راسل كرو
راسل كرو
 
الإثنين، 12-10-2020 07:45 م المصريون
بعد غيابه عن الكاميرات لسنوات طويلة تفاجىء رواد مواقع التواصل الإجتماعي بصورة للممثل راسل كرو وقد بدت عليه علامات تقدم العمر حيث ظهر ممتلىء البدون وعلامات السمنة تبدو عليه مع شعر بخصلات بيضاء .
وعند النظر للصورة للمرة الأولى لم يتخيل البعض أنه هو الممثل راسل كرو بطل فيلم "جلاديايتر" والذي جسد من خلاله دور المحارب.
يذكر أن الممثل كشف أنه رفض دور في أول فيلم من سلسلة الأفلام الأمريكية «Lord of the Rings» أو «سيد الخواتم»، والذي كان سيحصل في المقابل على 100 مليون دولارًا، رافضًا تقديم شخصية «أراجورن» بالفيلم، وقال للمذيع الأمريكي هوارد ستيرن، في لقاء تلفزيوني: «لم اعتقد أن بيتر جاكسون (مخرج الفيلم) كان يريدني في الدور بالفعل، لكنها فترة كان يريدني الجميع في كل شئ».

 

إقرأ ايضا

فيديو-اباحي-على-حساب-هيا-الشعيبي-في-سناب-شات-بعد-اختراقه

ذبح خروف.. أول ظهور لـ هيا الشعيبي بعد الإفراج عنها

هيا الشعيبي

مفاجأة .. أخر تطورات قضية "هيا الشعيبي" بعد نشرها الفيديو الإباحي

الذهب

ننشر أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين