مفاجأة صادمة في الفيديو الجنسي لربة منزل مع «فكهاني»

الثلاثاء، 01-11-2022
01:05 م
أحالت جهات التحقيق بالقاهرة، فكهاني للمحاكمة الجنائية لاتهامه
بخطف ربة منزل
واغتصابها لإرغامها على الطلاق من زوجها، والزواج منه.
وجهت جهات التحقيق للمتهم ويدعى ص.ص، يبلغ من العمر 33 سنة،
يعمل تاجر فاكهة وخضروات، تهمة خطف المجني عليها وتدعى ن.ف، كرها عنها بأن توجه لمحل
سكنها وما أن ظفر بها إلا واصطحبها عنوة بواسطة
إحدى المركبات للوحدة السكنية محل الواقعة، أشهر في وجهها حزام جلد، وملة سرير خشبية،
وبادر باستخدامهما في التعدي عليها بالضرب مما بث الرعب في نفسها، وجردها من ملابسها
وطرحها أعلى الفراش واغتصبها.
وهدد المجني عليها بإفشاء مقطعا مرئيا لحملها على الانصياع
لمطلبه بالطلاق من زوجها تمهيدا للزواج منه، والتقط عبر هاتفه المحمول مقطعا مرئيا
باستخدام هاتفه المحمول إبان تعديه جنسيا على المجني عليها، حيث تعدى عليها بمقص حديدي
تسبب في إصابتها.