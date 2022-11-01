الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
توقيت مصر 19:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أحمد كريمة: يجب على الزواج خدمة زوجته في المنزل وليس العكس

مفاجأة صادمة في الفيديو الجنسي لربة منزل مع «فكهاني»

فضيحة.. ضبط مخدرات في حقيبة وزير هذه الدولة أثناء حضور القمة العربية

برلماني يطالب بزيادة علاوة الغلاء 1000 جنيه: 300 جنيه دا حق كيلو لحمة

بعد رفع الفائدة2% .. سعر الدولار اليوم في البنوك

بالفيديو.. أمن المطار يحبط أغرب عملية تهريب «دولار ويورو»

هل خطأ طبي؟.. الكشف عن سبب وفاة الإعلامية وخبيرة التجميل هديل المشرف

الكويت.. اكتشف خيانة زوجته مع صديقه فتجاهل عقابها وفعل هذا الأمر الصادم

صوّرتها زميلتها.. فتاة تواجه الإعدام بعد القبض عليها بسبب ما قالته أثناء نومها

يريد الزواج من ابنة زوجته بعد وفاتها.. أزهري يرد: يجوز في حالة واحدة

ADS
 

مفاجأة صادمة في الفيديو الجنسي لربة منزل مع «فكهاني»

Capture
ربة منزل
Native
Teads
الثلاثاء، 01-11-2022 01:05 م

أحالت جهات التحقيق بالقاهرة، فكهاني للمحاكمة الجنائية لاتهامه بخطف ربة منزل واغتصابها لإرغامها على الطلاق من زوجها، والزواج منه.

وجهت جهات التحقيق للمتهم ويدعى ص.ص، يبلغ من العمر 33 سنة، يعمل تاجر فاكهة وخضروات، تهمة خطف المجني عليها وتدعى ن.ف، كرها عنها بأن توجه لمحل سكنها وما أن ظفر بها إلا واصطحبها عنوة  بواسطة إحدى المركبات للوحدة السكنية محل الواقعة، أشهر في وجهها حزام جلد، وملة سرير خشبية، وبادر باستخدامهما في التعدي عليها بالضرب مما بث الرعب في نفسها، وجردها من ملابسها وطرحها أعلى الفراش واغتصبها.

وهدد المجني عليها بإفشاء مقطعا مرئيا لحملها على الانصياع لمطلبه بالطلاق من زوجها تمهيدا للزواج منه، والتقط عبر هاتفه المحمول مقطعا مرئيا باستخدام هاتفه المحمول إبان تعديه جنسيا على المجني عليها، حيث تعدى عليها بمقص حديدي تسبب في إصابتها.
 

إقرأ ايضا

133-002732-ahmed-karima-customary-marriage_700x400

أحمد كريمة: يجب على الزواج خدمة زوجته في المنزل وليس العكس

download

فضيحة.. ضبط مخدرات في حقيبة وزير هذه الدولة أثناء حضور القمة العربية

900x450_uploads,2022,10,30,3491f8dcba

بالفيديو.. أمن المطار يحبط أغرب عملية تهريب «دولار ويورو»

أخبار متعلقة

images

«غدرت به بعد مواقعته في الحرام».. تفاصيل تخلص ربة منزل من عشيقها بالقطامية

19086069261600692303

«ذئاب التوك توك» خطفوها وتناوبوا على اغتصابها في أرض زراعية فجرًا

فيديو-فضيحة-فيديو-فتيحة-روتيني-اليومي-في-الحمام

تفاصيل القبض على « فتيحة روتيني اليومي» بسبب فيديو الحمام