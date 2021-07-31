مفاجأة صادمة بشأن خطوبة رامي دياب و صافيناز

السبت، 31-07-2021
07:47 م
نشر الفنان رامي دياب
مقطع فيديو قصيرا
له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور “إنستجرام”، ظهر فيه مع الراقصة الأرمينية صافيناز
،
ليفجرا مفاجأة بعد انتشار أخبار خطبتهما بعد الفيديو الذي جمعهما أمام حمام السباحة.
وفجر رامي دياب
مفاجأة للمتابعين بأنه
لم يخطب الراقصة صافيناز
، وأكد في الفيديو أن الصور والفيديوهات القصيرة التي نشراها
عبر “إنستجرام”، هي من كواليس كليب يجمعهما، وظهرت معه صافيناز
في الفيديو تؤكد عدم
خطبتها قائلة: «أنا سينجل وفري»، وفي المقابل أكد دياب أنه كان يقصد الكليب حينما قال:
«مش نقول مبروك».
يأتي ذلك بعدما نشرت صافيناز
مقطع فيديو
لها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ظهرت فيه على حمام السباحة، ويقوم رامي دياب
بالخروج منه ليقدم لها خاتما، وعلقت قائلة: «Soon hanul mabruk»، لتضج المواقع الإخبارية بأخبار
خطبتهما فور نشر الفيديو.