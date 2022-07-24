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مفاجأة.. شيرين لا تتابع على فيسبوك إلا حسام حبيب حتى الآن وتظهر بشكل صادم(صور)

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شيرين
Native
Teads
الأحد، 24-07-2022 12:16 م


على الرغم من انفصالهما ومهاجمتها له في تصريحات تليفزيونية مؤخرًا، إلا أن صفحة الفنانة شيرين الرسمية التي يتابعها 16 مليون شخص، لا تتابع إلا شخصًا واحدًا هو طليقها حسام حبيب.
وفي السياق نفسه فقد ظهرت شيرين بشكل وصفه البعض بالصادم، حيث نشرت
صورة على صفحتها رفقة اثنين من أصدقائها.

وظهرت شيريت بالصورة برفقة أصدقائها وعلقت قائلة: "أغلى الناس علي قلبي"، وظهرت ببطن منتفخ ووزان زائد.
وكانت في الفترة الماضية قد وجهت إحدى المتابعات سؤالا لشيرين عبد الوهاب، عبر خاصية القصص المصورة بحسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي حيث كتبت: "أزاي بطنك دي كلها في كواليس يا معافر وتقولي قولون مستحـيل دي بطن حامل؟".
لترد عليها شيرين عبد الوهاب: "عندك حق تقولي كده أنا نفسي بحس إني والنبي يا أختي في السابع وعلى وش ولادة كل لحظة، بس للأسف ده قولون وبكتيريا حلزونية والتهابات في الاثنى عشر".


 

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