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مفاجأة.. شيرين ترقد في المستشفى بعد علقة موت على يد شقيقها والسبب صادم

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شيرين
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الأحد، 16-10-2022 01:12 م

احتلت شيرين الترنيد منذ ساعات بخبر جديد من نوعه، بعدما تداول رواد السوشيال ميديا أنباء عن تعدي شقيقها عليها بعد تنازلها عن كافة القضايا ضد حسام حبيب، ما أدى إلى إصابتها برباط صليبي.

شيرين تتلقى علقة موت
كشفت الأنباء المتداولة، عن تعرض الفنانة شيرين عبد الوهاب، أمس، للضرب المبرح على يد شقيقها محمد عبد الوهاب، بعد تنازلها عن البلاغات التي قدمتها ضد طليقها الفنان حسام حبيب، ما أدى إلى دخولها أحد المستشفيات واحتجازها بها.

من جانبه قام المستشار ياسر قنطوس محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بتحرير محضر إثبات حالة رقم 12436 لسنة 2022، إداري النزهة، ضد محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة، بعد تعديه عليها بالضرب.

إصابة بالرباط الصليبي
وذكر رواد التواصل الاجتماعي، نقلا عن بعض المقربين من شيرين، أنباء تفيد بتعرضها للإصابة في الرباط الصليبي، مما أدى إلى حجزها بأحد المستشفيات.

وأكدت تلك المصادر - حسبما ذكر رواد التواصل الاجتماعي - أن الحالة الصحية للمطربة صعبة للغاية، حيث لم تعد قادرة على الحركة بشكل طبيعي بسبب إصابتها بالرباط الصليبي، وجار الاستعداد لسفرها للخارج للخضوع لجراحة في ألمانيا.

شيرين تؤكد احترامها لزوجها السابق
كان محامي شيرين عبد الوهاب، قد أعلن أن المطربة شيرين عبد الوهاب ما زالت تكن كل تقدير واحترام للفنان حسام حبيب.

وأصدر قنطوس بيانا، جاء فيه أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تحرص على استمرار العلاقة الطيبة بينها وبين حسام حبيب كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني، بعد إعلانها عن التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الآونة الأخيرة.
حسام رد لشيرين متعلقاتها
وكشف البيان، عن رد الفنان حسام حبيب، جميع المتعلقات الخاصة بشيرين عبد الوهاب، وتمت تسوية جميع الخلافات التي نشبت بينهما خلال الفترة الأخيرة.

 

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