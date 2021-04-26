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مفاجأة سارة لجماهير الأهلي: اللاعب الذي ينتظره الجمهور سيظهر في مباراة الزمالك
مفاجأة سارة لجماهير الأهلي: اللاعب الذي ينتظره الجمهور سيظهر في مباراة الزمالك
الإثنين، 26-04-2021
08:09 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر من داخل النادي الأهلي عن مفاجأة سارة لجماهير الفريق.
وقالت المصادر إن
حمدي فتحي
يعود للمران الجماعي للأهلي بداية مايو.. وقد يشارك ضد
الزمالك
.
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مصر
المصريون
الزمالك
الاهلى
حمدي فتحي
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