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مفاجأة سارة لجماهير الأهلي: اللاعب الذي ينتظره الجمهور سيظهر في مباراة الزمالك

فريق الأهلي
مفاجأة سارة لجماهير الأهلي: اللاعب الذي ينتظره الجمهور سيظهر في مباراة الزمالك
 
الإثنين، 26-04-2021 08:09 ص أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر من داخل النادي الأهلي عن مفاجأة سارة لجماهير الفريق.

وقالت المصادر إن حمدي فتحي يعود للمران الجماعي للأهلي بداية مايو.. وقد يشارك ضد الزمالك.
 

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