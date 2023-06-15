مفاجأة.. روسيا ومصر تودعان التعامل بالدولار





أشار رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للأسواق المالية أناتولي أكساكوف، إلى أن روسيا ومصر تجريان تعاملات بالعملات الوطنية، كما أن موسكو تجري محادثات بهذا الشأن مع أبو ظبي.

وقال أكساكوف في مقابلة مع RT ضمن برنامج "نيوزميكر" جرت على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لدينا تعاملات متبادلة مع مصر بالعملتين الوطنيتين ونجري محادثات مع الإمارات (بهذا الشأن)".

وأضاف أن نسبة الدولار تقلصت في تداول العملات الدولية خلال سنتين من 70% إلى 60%، وتوقع أن تتجه الكثير من الدول إلى العملات المشتركة (الوطنية) بسبب سياسة العقوبات الأمريكية الجائرة.

كذلك لفت البرلماني الروسي إلى أن 70% من تعاملات روسيا مع إيران تنفذ بالعملتين الوطنيتين.

وعن موعد إطلاق الروبل الرقمي، قال أكساكوف: "أقررنا قانونا بالقراءة الأولى حول الروبل الرقمي، وهذه العملة ستظهر في النصف الثاني من العام الجاري"، وأضاف أنه "يمكننا مساعدة الدول العربية والصديقة عبر إنشاء العملات الوطنية الرقمية".

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، وسيركز الحدث الدولي على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، وينعقد المنتدى وجها لوجه مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية وباستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.