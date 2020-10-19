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مفاجأة.. رضوى الشربيني وراء انفصال ابنة أصالة عن خطيبها

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رضوى وشام
 
الإثنين، 19-10-2020 03:47 م محمد فضل

فجر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مفاجأة بعد أن نشرت  شام الذهبي، إبنة الفنانة السورية أصالة، صور لها رفقة الإعلامية رضوى الشربيني، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".
وعلّقت "الذهبي" بالقول: "قوتي ودعمي وعمودي الفقري أحبك بلا نهاية سوبر رضوى"، لتردّ عليها رضوى بالقول: "انت روح قلبي من جوه وبموت فيكي يا احلى حاجه في الدنيا بحبك".
وتسبب المنشور في هجوم عنيف على رضوى الشربيني، التي دائمًا ما تهاجم الرجال وتحرض المرأة على التمرد من خلال برامجها، مؤكدين أنها سبب انفصال شام الذهبي مؤخرًا عن خطيبها، مطالبين شام بالإبتعاد عنها، وإلا فلن تتزوج مطلقاً.
وكانت شام قد إحتفلت بخطوبتها في حفل إقتصر على العائلة والأصدقاء فقط، إلا أن الخطوبة لم يكتب لها الإستمرار، وتم فسخها بعد وقت قصير.


 

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