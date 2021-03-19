مفاجأة حول فيديو وفاة «سعودي» بعد التطعيم بلقاح أسترازينيكا

الجمعة، 19-03-2021
02:41 م
محمود ابو سعد
علقت وزارة الصحة السعودية
على فيديو متداول على موقع توتير للتواصل الاجتماعي، يزعم وفاة مواطن في مدينة الطائف بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأكدت الوزارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع توتير أنه لا صحة للفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يدعي فيه أحد الأشخاص وفاة والده عقب أخذه لقاح استرازينيكا
.
جاء ذلك؛ ردًا من الوزارة على مواطن، تواصل معها بخصوص المقطع، وسط تأكيدات من الوزارة بعدم الانسياق وراء الشائعات.
وأكدت وزارة الصحة
عدم تسجيل أي حالات وفاة أو مضاعفات شديدة في المملكة، نتيجة تلقي لقاحي أسترازينيكا أو فايزر.
وشددت على ضرورة استقاء المعلومات من مصدرها الرسمي، بحسب ما أورده حساب «الصحة 937» التابع للوزارة عبر موقع تويتر.