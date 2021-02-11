يكشفها بن شقيقه مفاجأة حول سبب وفاة الفنان علي حميدة

علي حميدة

قال عادل نافع ابن شقيق الفنان على حميدة، إن الجنازة ستقام بعد صلاة الظهر غدًا بمسجد الفتح بمدينة مرسي مطروح مشيرًا إلى أن «حميدة» كان مصاب بمرض السرطان خلال ايامه الاخيرة.



وكشف عادل أن جثمان عمه مازال بالمستشفى وستقام الجنازة غدا من امام مسجد الفتح بعد الانتهاء من صلاة الجمعة إلى مقابر العائلة بمدينة مطروح مضيفًأ أن عمه على حميدة كان مصاب في أيامه الأخيرة بمرض السرطان، والحمد لله ربنا ريحه من التعب ومن المرض حسب "المصري اليوم".





يذكر أن حميدة كان قد كشف عن تعرضه لأزمة صحية بالتزامن مع تعرضه لأزمة مادية بعد تسديد المبالغ المستحقة للضرائب، مما جعله غير قادر على الإنفاق على علاجه.