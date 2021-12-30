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مفاجأة جديدة في طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل

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الخميس، 30-12-2021 10:06 م

كشف عمر الفيشاوي شقيق الفنان أحمد الفيشاوي تفاصيل جديدة في قصة انفصال أحمد الفيشاوي وندى الكامل، مشيرا إلى أن هناك العديد من الخلافات والمشاكل بينهما، ولا يعرف سببها، لكنه يعرف أن هناك انفصالا حدث بينهما ولكن لم يصل إلى حد الطلاق.
وأكد عمر،أن موضوع عودتهما من عدمه لا يعرف عنه شيء، وهو لا يحب استعراض تفاصيل الحياة الشخصية لشقيقه، حسب الوطن.
وكانت ندى الكامل، كتبت منشورا كبيرا على السوشيال ميديا، أعلنت خلاله انفصالها عن أحمد الفيشاوي، قائلة: «أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا.. وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة.. ولكن وإحقاقا للحق.. لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو أتركتك تعاني».
 

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