مفاجأة تقلب موازين قضية مقتل سيدة بورسعيد على يد ابنتها وعشيقها

القاتل والقاتلة

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مازالت قضية مقتل مشرفة عمال بورسعيد على يد ابنتها وعشيقها الذي لم يتجاوز السن القانونية، تكشف يوما بعد يوم عن تفاصيل جديدة وصادمة تتعلق بهذه الجريمة البشعة.

فبعد أن كانت كل الآأراء القانونية تؤكد أن المتهم عشيق المتهمة الثانية والذي شاركها في تخطيط وتنفيذ هذه الجريمة البشعة لن يحصل على عقوبة الإعدام بسبب عدم بلوغه السن القانونية، إلا أن شك الكثير من المتابعين حول طبيعة سن المتهم بسبب تكوينه الجثماني الذي يوحي بسن أكبر من سنه المعلن، وهو الأمر الذي دفع محامي المجني عليها للتعامل مع هذا الخيط الهام في القضية بجدية.

عقب البحث وتجميع المعلومات من قبل محامي الضحية، فوجئ بنتائج صادمة من الممكن أن تقلب موازين القضية والأحكام التي من الممكن أن يحصل عليها المتهم رأسا على عقب، وذلك بعد أن اكتشف أنه تم نسب المتهم إلي أبيه عقب قضية نسب رفعتها والدة المتهم، ظلت منظورة أمام القضاء لمدة عامين، وهو ما يمكن أن يدل أن عمر المتهم أكبر من التاريخ المذكور في شهادة ميلاده، بما يعني أنه من الممكن أن يكون قد بلغ السن القانونية ليواجه أحكام قد تصل إلى الإعدام بعكس ما كان قبل اكتشاف هذا الخيط الهام في القضية.

وكشف محمد صفا المحامى عن المجنى عليها داليا الحوشى مشرفة عمال بورسعيد والتى راحت ضحية ابنتها بمعاونة جارها فى جريمة هزت الرأى العام عن تفاصيل جديدة في الجريمة – حسب صدى البلد- أكد أنها من الممكن أن تقلب موازين القضية.





وفجر محامى المجنى عليها مشرفة عمال بورسعيد أنه حصل على توكيلات من اشقائها للدفاع عنها، مشددا أن أشقاء القتيلة لا يعنيهم إلا القصاص لروح شقيقتهم من الجناه مجتمعين ليس كما يتردد عن رغبتهم فى إنقاذ ابنتها المتهمة فى القضية والمحالة إلى الجنايات بتهمة القتل مع سبق الاصرار و الترصد.

وقال محامى مشرفة عمال بورسعيد إنه حصل على معلومات عن الطفل المتهم قد تقلب موازين القضية خلال الأيام المقبلة وقد تدفع به إلى محكمة الجنايات بجانب المتهمة الثانية ابنة المجنى عليها فى قفص محكمة الجنايات ليلقي عقابه الرادع والذي قد يصل به إلى حبل المشنقة.



وشدد محامى مشرفة عمال بورسعيد على أنه منذ اللحظات الأولى للقضية وترسخ إلى داخله قناعة تامة بأن هناك أمر خفي وراء المتهم وأسرته وأنه ليس بالطفل العادى وأن الشيطان لا يتجسد فى صورة طفل فالطفل كما وصف فى كل التعريفات عنوان البراءة.





وتحدث محامى مشرفة عمال بورسعيد أنه وصل لخيط مهم فى القضية وهو ما أعلنه منذ اللحظات الأولى لتوليه الامر يرتبط بقيد الطفل المتهم وهو الخطوة السابقة لاستخراج شهادة الميلاد والذي استطاع الوصول إليه من محمد عبد العليم محامى أسرة المتهم بأن المتهم حسين م نسب الي والده بدعوى نسب استمرت قرابة العامين منظورة بالقضاء بناء على طلب ام المتهم انتهت بصدور حكم قضائى بالنسب جارى استخراج صورة رسمية منه ليكون قرينة فى القضية .

ونوه محامي مشرفة عمال بورسعيد باحتمالية لجوئه إلى طلب تحليل DNA للمتهم ووالديه لإثبات أنه منسوب لأحدهما وربما أنه منسوب لهما معا بناء على حكم المحكمة.

وأكد محامى مشرفة عمال بورسعيد ثقته فى أن إرادة الله و عدالة السماء ستكون سباقة فى كشف الحقائق لجريمة اهتز لها عرش الرحمن لما اقترفته ابنة فى حق أمها متناسبة أن الجنة تحت أقدام الأمهات وأن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أوصى على الأم وذكرها فى حديثه الشريف ثلاث مرات قبل أن يأتى الاب مرة بعدها .



ومن المنتظر أن تكشف الأيام القادمة الكثير من الحقائق عن تلك القضية التى ترجع إلي اتفاق المدعوة نورهان خليل مع جارها حسين محمد على التخلص من امها داليا الحوشى مشرفة عمال بورسعيد بعد أن كشفت علاقتهما الآثمة ونفذا جريمتهم بدون رحمة خشية افتضاح أمرهم .





