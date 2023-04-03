الإثنين 03 أبريل 2023
توقيت مصر 19:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

محمد لطفي: أرفض التلامس مع الفنانات.. ومشهدي مع "هيفاء" السبكي السبب

مفاجأة.. تحليل المنشطات يثبت تعاطي شريف إكرامي والحارس يرد

أسيوط.. معلم يضرب طالبة بالصف الخامس الابتدائي حتى الموت

فجور وصور فاضحة في رمضان.. القبض على سلمى الشيمي في الإسكندرية

كشف سر رفض ميسي اللعب في السعودية وأمريكا

بعد رفع سعر الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم رسميًا

ارتفاع الدَين الخارجي لمصر إلى 162.9 مليار دولار

"عزل مرتضى منصور".. قرار جديد من القضاء بشأن رئاسة نادي الزمالك

منها قتله رميًا بالرصاص.. مرتكب مجزرة الإسكندرية يفاجئ المحكمة بـ 3 طلبات

تعرف على الـ 10 مسلسلات الأكثر مشاهدة في رمضان

ADS
 

مفاجأة.. تحليل المنشطات يثبت تعاطي شريف إكرامي والحارس يرد

elaosboa09368
شريف إكرامي
Native
Teads
الإثنين، 03-04-2023 12:32 م

 

 

جاءت عينة المنشطات الخاصة بـ شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، إيجابية، والتي سحبت منه بعد مباراة فريقه ضد إسكو كارا التوجولي، في مرحلة المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

 

ويشار إلى أن شريف إكرامي رفض سحب عينة ثانية منه، لحين عقد جلسة استماع معه لتوضيح الأمور، حيث كشف أنه كان يتناول دواء للتخسيس به مواد منشطة.

 

وسيتم عقد جلسة استماع مع شريف إكرامي الأيام المقبلة، وعلى إثرها تعلن العقوبة المقررة على حارس بيراميدز.

 

كان شريف إكرامي قد خرج من حسابات الجهاز الفني لبيراميدز خلال الفترة الماضية، نهائيا حتى أنه يعتمد على أحمد دعدور إذا غاب أحمد الشناوي الحارس الأول.

 

وفاز بيراميدز على نظيره فيوتشر بنتيجة 2-1، وضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

 

إقرأ ايضا

429284_0

محمد لطفي: أرفض التلامس مع الفنانات.. ومشهدي مع "هيفاء" السبكي السبب

2022_12_7_17_53_47_309

أسيوط.. معلم يضرب طالبة بالصف الخامس الابتدائي حتى الموت

Capture

فجور وصور فاضحة في رمضان.. القبض على سلمى الشيمي في الإسكندرية