الأربعاء 24 نوفمبر 2021
توقيت مصر 22:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مرتضى منصور عن تجديد عقد «بن شرقي»: كلام عبث

مفاجأة.. «بيج رامي» مهدد بالسجن 6 أشهر بسبب زواجه الثاني

رئيس وزراء إثيوبيا يسلم مهامه لنائبه ويتوجه للقتال بنفسه ضد «تيغراي»

إسناد منصب جديد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

سباق التعري.. هند القحطاني تستعرض جسدها بشكل صادم

يوتيوبر شهير ينهي حياته بعد زواج حبيبته من شاب آخر

دفنوا أحياء.. مصرع 3 شباب مصريين في الأرض بطريقة مأساوية

فنانة شهيرة تودع الجمهور: «سامحوني قبل أن يدركني الموت»

شاهد لحظة دفن انشراح موسى في تل أبيب.. أشهر جاسوسة مصرية لصالح إسرائيل

شاهد..ضبط شحنة مخدرات مهربة للكويت بطريقة لا تخطر على بال: في بطون الأغنام

ADS
 

مفاجأة.. «بيج رامي» مهدد بالسجن 6 أشهر بسبب زواجه الثاني

image
بيج رامي
Native
Teads
الأربعاء، 24-11-2021 03:12 م

كشف عدد من المحامين أن بطل كمال الأجسام العالمي رامي السبيعي المشهور بـ”بيج رامي” مُهدد بالسجن 6 أشهر، على خلفية زواجه الثاني دون إخطار زوجته الأولى.
وأكدت المحامية مها أبو بكر، إن القانون المصري أقر عقوبات على الزوج في حال عدم إعلام الزوجة الأولى بالزواج من الثانية من خلال تقديم معلومات وبيانات مضللة تمنع إخطار الزوجة من قبل المأذون.
وأوضحت أن القانون أقر عقوبات على الزوج في هذه الحالة تصل للحبس 6 شهر وغرامة مالية 200 جنيه، كما يحق للزوجة طلب الطلاق لوقوع ضرر.
فيما قال المحامي مايكل رؤوف إن القانون أقر عقوبة الحبس 6 أشهر على الزوج في حال أدلى ببيانات خاطئة تحول دون إعلام الزوجة الأولى ويمكن للزوجة طلب الطلاق لضرر.
 

إقرأ ايضا

5559296_1637754998

سباق التعري.. هند القحطاني تستعرض جسدها بشكل صادم

9545901_1637683164

يوتيوبر شهير ينهي حياته بعد زواج حبيبته من شاب آخر

695852961637686742

دفنوا أحياء.. مصرع 3 شباب مصريين في الأرض بطريقة مأساوية

أخبار متعلقة

images

أول صورة لـ بيج رامي مع زوجته الثانية

248321678_2688104541485469_3783422546170279122_n-1637345950

لم يحضروا فرحه.. بيج رامي يفاجئ الجميع ويتزوج على زوجته دون رغبة أهله

22-3

النيابة تقرر حبس فنانة كويتية ظهرت في مقطع إباحي

image (1)

مقتل عيد عوض «شبيه بيج رامي» في مشاجرة داخل قرية سياحية