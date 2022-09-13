مفاجأة بعد عامين من تفجير القضية.. براءة أحمد بسام زكي من هتك عرض 3 طالبات

الثلاثاء، 13-09-2022
11:15 ص
قضت محكمة استئناف القاهرة، ببراءة
أحمد بسام زكي طالب
الجامعة الأمريكية
من تهمة هتك عرض
3 فتيات.
وجاء هذا الحكم، بعدما استأنف موكلو أحمد بسام زكي على حكم حبس الطالب
لـ3
سنوات في نهاية العام الماضي، بتهمة "إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
عن طريق مضايقة 3 فتيات".
كان النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإحالة المتهم أحمد بسام
زكي إلى محكمة الجنايات المختصة في سبتمبرمن عام 2020، لمحاكمته عن الاتهامات
المسندة إليه من "هتكه عرض 3 فتيات، لم يبلغن 18 عامًا، وتهديدهن وفتاة أخرى
بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن".
وذكرت النيابة العامة حينها في
بيان، أن "تهديد الفتيات جاء مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن،
وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول
والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية
معهما.
وتضمنت لائحة الاتهام اعتداء أحمد بسام زكي على حرمة حياة إحداهن الخاصة
بالتقاطه صورًا لها دون رضاها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر
أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش
المخدر بقصد التعاطي.
كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته
بتحقيقات النيابة العامة، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه
تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيّة وصور ملتقطة للمحادثات التي
أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي من احتواء العينة
المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.
وتم الكشف عن هذه القضية بعد أن أُنشِئَت صفحة على موقع
"إنستجرام" في يوليو من نفس العام تحمل اسم @assaultpolice، عرضت عشرات الشهادات ضد الشاب العشريني، من
قبل فتيات ناجيات لم يعلنّ عن أسمائهن، أكدن على أنهن كنّ قد تعرضن لأنواع مختلفة
من الاعتداءات الجنسية من قبله أثناء فترة دراسته، وتحولت إلى قضية رأي عام في مصر.