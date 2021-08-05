مفاجأة بشأن «فتاة الفستان».. راسبة في 6 مواد

الخميس، 05-08-2021
02:01 م
سادت حالة من السخط
والغضب ببعض صفحات وجروبات التواصل الاجتماعي فس بوك بمحافظة الغربية تضامنا مع إعلان
طالبة
كلية الأداب والمعروفة إعلاميا بالفتاة واقعة الفستان رسوب
ها في عدد من المواد
الدراسية معللة اضطهادها من جانب مجلس إدارة الكلية وهو ما استنكره رواد مواقع التواصل
الإجتماعي "السوشيال ميديا" .
في المقابل كشفت مصادر مسئولية بكلية الآداب بجامعة طنطا
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حسب صدى البلد- أن فتاة واقعة الفستان "حبيبه طارق " 20سنة الطالبة
بالفرقة الثانية كلية
الآداب، راسبة في امتحانات الفرقة الثانية وذلك بـ 6 مواد دراسية.
وتابعت المصادر داخل
جامعة طنطا
أن الطالبة
تعتبر راسبة في الفرقة الثانية من كلية الآداب بعد رسوب
في
3 مواد في الترم الأول الى جانب مادة اللغة العربية التي رسبت فيها في الفرقة الأولى
وهو ما يعني أن رسوب
ها ليس له علاقه بواقعة الفستان والتي حدثت في الفصل الدراسي الثاني.
وأشارت المصادر إلى أن الطالبة
انتقلت الى الفرقة الثانية في كلية الآداب وهي راسبة
في مادة اللغة العربية من الفرقه الأولى وفي الترم الأول من الفرقة الثانية رسبت في
3 مواد وفي الفصل الدراسي الثاني من العام نفسه رسبت في مادتين ليكون الاجمالي 6 مواد
دراسية بينهم مادة من الفرقة الأولي .
كما بينت مصار الكلية أن الطالبة
في غالبية المواد لم تحضر
الامتحان من الأساس وليس للجامعة مصلحة في التعنت خاصة مشيرة إلى أن أعضاء هيئة التدريس
هم من يقومون بوضع الاسئلة و تصحيح المواد أن الطالبة
جاءت إلى كلية الآداب بجامعة
طنطا، من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية بعد رسوب
ها في الفرقة الأولي.