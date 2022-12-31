مفاجأة بشأن سبب انفصال عروس الفضة عن خطيبته

السبت، 31-12-2022
10:35 ص
قالت
دينا شقيقة الشاب كريم ممدوح المعروف إعلاميًا بـ"عريس الشبكة الفضة
" في
مدينة طنطا بمحافظة الغربية، إن محاولات الصلح بين كريم ومخطوبته فشلت وانفصلا بشكل
رسمي.
كان
كريم ممدوح وعروس
ه غادة قررا شراء شبكة الزواج الخاصة بهما من المشغولات الفضية بديلا
عن المشغولات الذهبية، قبل الإعلان أمس الجمعة عن انفصالهما رسميًا.
وقالت
دينا، إنها ذهبت إلى أسرة مخطوبة شقيقها في محاولة أخيرة للصلح بينهما إلا أن مساعيها
فشلت في إقناعهم بعدم حصول شقيقها على أي أموال نظير ظهوره الإعلامي عبر القنوات الفضائية.
وخلال
حديثه قال الشاب كريم ممدوح إنه ومخطوبته انفصلا، وانتهى ارتباطهما، وذلك إثر وجود
خلافات بينهما عقب الإعلان عن مبادرتهما بشراء شبكة الزواج من الفضة بديلا عن الذهب.
وقال
كريم إنه عقب الإعلان عن المبادرة التي تستهدف تقليل نفقات الزواج والتيسير على الشباب
المقبلين على الزوج، تغيرت طلبات أسرة زوجته، بعد أيام قليلة من ظهوره عبر وسائل التواصل
والقنوات الفضائية.
وفجر
الشاب كريم مفاجأة من العيار الثقيل، حسب وصفه، بأن أسرة مخطوبته غيرت الاتفاقات السابقة
بينهم لاعتقادهم أنه تقاضى أموالاً لقاء ظهوره في القنوات الفضائية ووسائل التواصل
الاجتماعي.
وتابع
كريم: "أهل خطيبتي فكروا أني أخدت فلوس علشان طلعت في التلفزيون وعلى الفيسبوك،
وقالولي هات حقها في الفلوس".