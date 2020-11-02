الإثنين 02 نوفمبر 2020
توقيت مصر 16:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة بشأن المنضمين من الأهلي للمنتخب

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة

حظر الدخول والخروج من العاصمة الإيرانية بعد تفشي كورونا

«كلوب» يفجر مفاجأة عن «صلاح» بعد ضجة «ركلة الجزاء»

تطورات جديدة في حالة عائض القرني

الفريق شفيق يصل إلي محكمة جنايات العباسية

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة العربية السعودية

الاصابات تضرب صفوف المنتخب قبل مواجهة توجو

"عبدالحفيظ " يوجه رسالة لأحمد فتحي

البرلمان يوافق علي قرض بـ 225 مليون يورو لدعم الكهرباء

ADS
 

مفاجأة بشأن المنضمين من الأهلي للمنتخب

حسام البدري
حسام البدري
 
الإثنين، 02-11-2020 04:12 م محمد فضل - متابعات
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة الكابتن حسام البدري، أسماء المنضمين من لاعبي الأهلي لقائمة الفريق الوطني استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
واللاعبون المنضمون هم: محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وحمدي فتحي، فيما تم استبعاد محمود عبدالمنعم "كهربا".
وينضم هؤلاء اللاعبين إلى تدريبات المعسكر المفتوح بعد غد الأربعاء، صرح بذلك الكابتن محمد بركات مدير المنتخب وأكد أن الفريق يبدأ معسكره المفتوح غدا الثلاثاء.
 

إقرأ ايضا

الملك-سلمان-صورة-حلوة-البيعة-4-799x625

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة

العاصمة الإيرانية

حظر الدخول والخروج من العاصمة الإيرانية بعد تفشي كورونا

202002150352315231

«كلوب» يفجر مفاجأة عن «صلاح» بعد ضجة «ركلة الجزاء»

أخبار متعلقة

حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب

هجوم ناري من أحمد موسى على «البدري» بسبب رمضان صبحي