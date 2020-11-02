مفاجأة بشأن المنضمين من الأهلي للمنتخب

الإثنين، 02-11-2020
04:12 م
محمد فضل - متابعات
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة الكابتن حسام البدري، أسماء المنضمين من لاعبي الأهلي لقائمة الفريق الوطني استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
واللاعبون المنضمون هم: محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وحمدي فتحي، فيما تم استبعاد محمود عبدالمنعم "كهربا".
وينضم هؤلاء اللاعبين إلى تدريبات المعسكر المفتوح بعد غد الأربعاء، صرح بذلك الكابتن محمد بركات مدير المنتخب
وأكد أن الفريق يبدأ معسكره المفتوح غدا الثلاثاء.