الثلاثاء 30 أغسطس 2022
توقيت مصر 05:56 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالشورت.. نادين الراسي تثير ضجة بحضور عزاء شقيقها بملابس صادمة (صور)

الأهلي يخطر سواريش رسميًا بالرحيل وهذا كان رد فعله

25 أم 15 جنيهًا؟.. محافظ البنك المركزي السابق يكشف مفاجأة عن سعر الدولار الأيام القادمة

«بابا حبيبي».. مرتضى منصور يكشف لقائه بـ«كهربا» قبل أيام

أزهري يهاجم هبة قطب: لا يوجد سند شرعي لتتحدثي في الجنس بهذه الجرأة

شاهد.. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عروس فلسطينية من حفل زفافها بفستان الفرح

بالفيديو.. وفاة رجل على باب المسجد أثناء دخوله لصلاة الفجر

«خدني في شقتين».. جيهان جعفر تكشف تفاصيل جديدة عن لقائها الحميمي بعبدالله رشدي

قصة سعودية افتعلت المشاكل مع زوجها لتزوج آخر من أجل الاستمتاع لكن النهاية صادمة

مفاجأة بشأن الفتاة التي ظهرت في أحضان مصطفى فهمي

ADS
 

مفاجأة بشأن الفتاة التي ظهرت في أحضان مصطفى فهمي

444-23
مصطفى فهمي وسارة
Native
Teads
الإثنين، 29-08-2022 10:04 ص

عاد الفنان مصطفى فهمي، لإثارة الجدل مرة أخرى، بعد انتشار صورة له مع فتاة في أحد المطاعم ممسكا بخصرها.

يأتي ذلك بعد فترة من جدل أثاره الفنان مصطفى فهمي عقب انفصاله عن الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

وأثار تداول الصورة على نحو واسع، تكهنات حول زواج مصطفى فهمي بالفتاة التي ظهرت معه بالصورة.
وبشأن الصورة التي أثارت الجدل، فقد تبين أنها تعود للفنانة الشابة سارة ناجي، التي لم تكن معروفة لدى كثيرين ممن تداولوا الصورة كبرهان على دخول الفنان في علاقة حب جديدة.

وبالعودة للحساب الشخصي لسارة ناجي على موقع ”إنستغرام“، تبين أنها نشرت صورتها مع مصطفى فهمي المتداولة على نحو واسع حاليا، منذ أكثر من عام تقريبا، ما ينفي الشائعات المتداولة بشأن الصورة.
وسارة ناجي فنانة مصرية، صورت العديد من الإعلانات، والتحقت بالتمثيل، وتحرص بين الحين والآخر على نشر الصور الخاصة بها لتبرز أناقتها عبر الحسابات الخاصة بها بمواقع التواصل.

وعملت سارة في مجال الأزياء والموضة، كما شاركت في مسلسل ”دلع بنات“ مع الفنان محمد إمام والفنانة مي عز الدين.



 

إقرأ ايضا

196-160719-condolences-george-al-rassi-2

بالشورت.. نادين الراسي تثير ضجة بحضور عزاء شقيقها بملابس صادمة (صور)

elaosboa89612

أزهري يهاجم هبة قطب: لا يوجد سند شرعي يسمح لك بالحديث في الجنس بهذه الجرأة

تنزيل

بالفيديو.. وفاة رجل على باب المسجد أثناء دخوله لصلاة الفجر

أخبار متعلقة

1571913_1661575051

وفاة فنان شهير في حادث مروع رفقة فتاة في سيارته فجرًا

2022_8_22_20_23_51_294

شاهد لحظة ضبط شاب وفتاة في وضع مخل داخل سيارة والشرطة تفجر مفاجأة: فنان

download

حسام حبيب يستفز شيرين بفيديو « الغابة بتسيب».. ومحاميها يتوعد بمقاضاته

20220820180313592

صور فاضحة لزوجة سفير دولة عربية في أحضان فنان شهير تثير الجدل (صور)

bb53c6f6-4b32-4082-8b6c-e71d7e9ff0af_20220607165753

رحيل ذكري تعلن انتصارها قضائيًا على محمد الشقنفيري: «رَجّعت شرفي»

download

هل تتذكرون الفنان نعيم عيسى؟.. شاهدوا كيف أصبح الآن: محدش بيسأل عني