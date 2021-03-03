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الأهلي يؤدب كهربا.. غرامة 200 ألف وحرمانه من المشاركة شهرًا
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مفاجأة.. الأهلي يحرم "كهربا" من اللعب لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه
مفاجأة.. الأهلي يحرم "كهربا" من اللعب لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه
الأربعاء، 03-03-2021
09:12 م
قرر الجهاز الفني للأهلي بقايدة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تغريم اللاعب محمود عبد المنعم
كهربا
مائتي ألف جنيه.
كما قرر حرمان اللاعب من المشاركة في المباريات لمدة شهر.
وجاء هذا بسبب عدم الالتزام.
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حرمان كهربا من اللعب
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