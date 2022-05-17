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مفاجأة.. أطباء إنجلترا تواصلوا مع مؤمن زكريا لعلاجه بعد فيديو صلاح

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الثلاثاء، 17-05-2022 09:27 ص
كشف أحمد حسام ميدو عن تواصل بعض أطباء إنجلترا مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي لعلاج حالته.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ما فعله صلاح وليفربول مع مؤمن زكريا، جعل هناك العديد من الأطباء في إنجلترا يتواصلون مع مؤمن لعلاج حالته".
أضاف: "الصحف العالمية سلطت الضوء على مؤمن زكريا بعد احتفاله مع لاعبي ليفربول، وهذا جعل بعض الأطباء في إنجلترا يتواصلون بالفعل مع مؤمن للكشف عن تفاصيل حالته ومعالجته".
وختم حديثه قائلا: "ما فعله صلاح مع مؤمن زكريا شيئا عظيما".
 

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