مفاجأة.. أطباء إنجلترا تواصلوا مع مؤمن زكريا لعلاجه بعد فيديو صلاح
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Teads
الثلاثاء، 17-05-202209:27 ص
كشف
أحمد حسام ميدو عن تواصل بعض أطباء إنجلترا مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي لعلاج حالته.
قال
ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ما فعله صلاح
وليفربول مع مؤمن زكريا، جعل هناك العديد من الأطباء في إنجلترا يتواصلون مع مؤمن
لعلاج حالته".
أضاف:
"الصحف العالمية سلطت الضوء على مؤمن زكريا بعد احتفاله مع لاعبي ليفربول،
وهذا جعل بعض الأطباء في إنجلترا يتواصلون بالفعل مع مؤمن للكشف عن تفاصيل حالته
ومعالجته".
وختم
حديثه قائلا: "ما فعله صلاح مع مؤمن زكريا شيئا عظيما".