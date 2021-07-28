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مفاجآت في اعترفات «كائن الهوهوز» والتحريات تكشف المستور

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Native
الأربعاء، 28-07-2021 09:40 ص


استمعت جهات التحقيق إلى أقوال صديق كائن الهوهوز خلال التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور، والتعدى على قيم المجتمع المصري، وكذلك الإخلال بآداب المجتمع وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت وبث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح.
وكشفت التحقيقات أن كائن الهوهوز فتاة تدعى ياسمين.ع ومن مواليد محافظة الإسكندرية، وأنها مطلقة منذ أقل من شهرين ولديها طفلان.
كما شرحت التحقيقات، أن صديق ياسمين أو كائن الهوهوز، شاب يصغرها بـ 10 سنوات، وذلك بعد إقرار الأخير خلال التحقيقات أنه قام بتصوير مقاطع الفيديو بينه وبين كائن الهوهوز بغرض التربح وإقتسام الأرباح فيما بينهما.
وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية، أن كائن الهوهوز "ياسمين" انفصلت عن زوجها بسبب سلوكها السيء، وأيضًا تبين أنها تعيش بعيدًا عن أهلها وحاولت بمساعدة صديقها تصوير مقاطع فيديو وبثها على منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق الربح.
فيما كان قد قرّر المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الاسكندرية الكلية ، حبس المتهمة فتاة التيك توك المعروفة بـ كائن الهوهوز وصديقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على الفسق.
كما قررت النيابة التحفظ على هواتف المتهمين المحمولة وإرسالها الى الادلة الجنائية وكذا التحفظ على "فيزا" البنك الخاصة بالمتهمة الأولى لفحصها.
ويواجه المتهمان عدة اتهامات تتعلق بالتحريض على الفسق والإخلال بآداب المجتمع وسوء استخدام وسائل الاتصال والانترنت وبث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وبدأت الواقعة عندما تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بالاسكندرية، من القبض على فتاة التيك توك المعروفة بـ"كائن الهوهوز"، وصديقها أثناء اختبائهما، على خلفية البلاغات المقدمة ضدهما بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق، استمع رئيس النيابة الى أقوال المتهمة الاولى وتم بمواجهتها بمقاطع الفيديو المرفقة بالمحضر، واعترفت بقيامها بتصوير المقاطع بواسطة صديقها وبثها على حسابها الشخصى المعنون بـ "كائن الهوهوز" على  موقع "تيك توك" بهدف التربح.
وجاء في التحقيقات بقيام المتهمة بنفي التهم المنسوبة إليها من التحريض على الفسق أو الاخلال بقيم المجتمع.
واستمع رئيس النيابة الى ضابط مباحث الاداب والذي ادلى بشهادته حول المحضر المحرر بمعرفته وقدم الى النيابة العامة حرز القضية الذي يحتوي على مقاطع الفيديو المسجلة بمعرفة المتهمين، فضلا عن هاتفين محمولين يخصان المتهمة الأولى وهاتف يخص المتهم الثانى.
وكان المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فتاة كائن الهوهوز وزوجها لنشرهم مقاطع فيديو منافية للآداب العامة.
 

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