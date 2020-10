مع بدء الدراسة.. ننشر تردد القنوات التعليمية للطلاب

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية و التعليم التعليم الفنى، أن العام الدراسى الجديد سيكون قائما على تعدد مصادر التعلم.ووفقا للكتاب الدوري الخاص بخطة الدراسة الخاصة بمراحل التعليم الأساسي للعام الدراسي الجديد 2020/2021، فإن القنوات التعليم ية ستكون شريكًا أساسيًا في شرح جميع دروس المناهج المقررة بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي من خلال مواعيد منتظمة بواقع حلقة أسبوعيًا لكل مادة على مدار (14) أسبوعًا وهي الفترة المخصصة للفصل الدراسي الأول.وفيما يلى ننشر تردد القنوات التعليم ية المخصصة لشرح المناهج للطلاب بالعام الجديد. تردد قناة مصر التعليم ية 2020معدل الترميز: 27500التردد: 11747القمر الصناعي: Nile Sat – نايل ساتالاستقطاب: رأسي V.معامل تصحيح الخطأ: 5/6.اسم القناة على الرسيفر: EDU 1خاص ب التعليم الفني الزراعي، والصناعي، والتجاري، والمرحلة الثانويةالقناة التعليم ية المصرية 1معدل الترميز: 27500التردد: 11757القمر الصناعي: Nile Sat – نايل ساتالاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 5/6.اسم القناة على الرسيفر EDU 1خاصة بالمرحلة الثانوية، والدبلومات الفنية، والأزهرية تردد قناة مصر التعليم ية مباشرمعدل الترميز: 27500التردد: 12380القمر الصناعي: Nile Sat – نايل ساتالاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 5/6.اسم القناة على الرسيفر: EDU 2القناة خاصة ب التعليم الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية. تردد قناة عين التعليم ية على النايل سات 2020التردد: 11564.القطبية: عمودي.معامل تصحيح الخطاء 5\6.معامل الترميز 2500.وتبدأ البرامج التعليم ية بثها المباشر في تمام الساعة 9:30 صباحًا، وتبدأ الإعادة في تمام الساعة 06:00 مساءً وحتى 02:00 صباحًا، وكذلك تستمر الإعادة إلى الساعة 09:00 صباحًا.