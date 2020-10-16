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مع بدء الدراسة.. ننشر تردد القنوات التعليمية للطلاب

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الجمعة، 16-10-2020 04:39 م أحمد سالم
أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن العام الدراسى الجديد سيكون قائما على تعدد مصادر التعلم.

ووفقا للكتاب الدوري الخاص بخطة الدراسة الخاصة بمراحل التعليم الأساسي للعام الدراسي الجديد 2020/2021، فإن القنوات التعليمية ستكون شريكًا أساسيًا في شرح جميع دروس المناهج المقررة بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي من خلال مواعيد منتظمة بواقع حلقة أسبوعيًا لكل مادة على مدار (14) أسبوعًا وهي الفترة المخصصة للفصل الدراسي الأول.

وفيما يلى ننشر تردد القنوات التعليمية المخصصة لشرح المناهج للطلاب بالعام الجديد.

تردد قناة مصر التعليمية 2020

معدل الترميز: 27500
التردد: 11747
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
اسم القناة على الرسيفر: EDU 1
خاص بالتعليم الفني الزراعي، والصناعي، والتجاري، والمرحلة الثانوية

القناة التعليمية المصرية 1

معدل الترميز: 27500
التردد: 11757
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
اسم القناة على الرسيفر EDU 1
خاصة بالمرحلة الثانوية، والدبلومات الفنية، والأزهرية

تردد قناة مصر التعليمية مباشر

معدل الترميز: 27500
التردد: 12380
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
اسم القناة على الرسيفر: EDU 2
القناة خاصة بالتعليم الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية.

تردد قناة عين التعليمية على النايل سات 2020

التردد: 11564.
القطبية: عمودي.
معامل تصحيح الخطاء 5\6.
معامل الترميز 2500.

وتبدأ البرامج التعليمية بثها المباشر في تمام الساعة 9:30 صباحًا، وتبدأ الإعادة في تمام الساعة 06:00 مساءً وحتى 02:00 صباحًا، وكذلك تستمر الإعادة إلى الساعة 09:00 صباحًا.

 

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