معهد روسي يطور لقاحًا مضاد لكورونا

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الإثنين، 14-09-2020 07:38 م أحمد سالم
بينما لا يزال وباء كورونا مستمرًا يواصل الأطباء جمع الدراسات العلمية التي تقدم نتائج مشجعة لمساعدتنا على تصور إنهاء الأزمة الحالية.

ووفقا لموقع healthline ابتكر العلماء في معهد أبحاث الجمالية لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة في موسكو لقاحًا مرشحًا يثير استجابة مناعية قوية مع عدم وجود آثار جانبية خطيرة على البشر.

و شهدت الأسابيع القليلة الماضية  تطوير أسرع بكثير للقاح COVID-19  واجراء اختبار تجريبي للقاح الذي كان فعالا في الفئران.
ويساعد التحليل التلوي في تسوية مسألة ما إذا كانت أدوية ضغط الدم تجعل COVID-19 أفضل أو أسوأ ، في حين أن دواء التهاب المفاصل قد يقلل من أعراض فيروس كورونا الشديدة. 

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