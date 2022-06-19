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معهد الفلك يعلن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

وقفة-عرفات
وقفة عرفات
Native
Teads
الأحد، 19-06-2022 09:38 ص

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، إن الحسابات الفلكية التي قام بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد أكدت أن وقفة عرفات للعام الهجري الحالي 1443، ستوافق يوم الجمعة 8 يوليو المقبل وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم السبت 9 يوليو.
وأشار الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، إلى أن غرة شهر "ذو الحجة" للعام الهجري الحالي ستوافق يوم الخميس 30 يونيو الجاري ، وعدته 30 يوما، حيث يولد هلال الشهر في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعـاء الموافق 29 يونيو الحالي (يوم الرؤية).

وأوضح أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (32 - 37 دقيقة).

وأضاف القاضي أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية، سيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة) و بذلك تكون غــرة شهـر "ذو الحجة" فلكيا يوم الخميس 30 يونيو الحالي.

وكان الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"،  قد كشف أن موعد عيد الأضحى، وفقا للحسابات الفلكية سيكون السبت 9 يوليو.

وقال عبد الله المسند : إن "يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة (28 يونيو)، سيغرب القمر عند الساعة 06:48 مساء، في حين تغرب الشمس عند الساعة 07:07 مساء"، مضيفا: "عليه سيسبق غروب القمر غروب الشمس بـ19 دقيقة، حينها لا يوجد في الأفق أي هلال ليشاهد وفقا لأفق مكة المكرمة".

وأضاف: "يلي ذلك حدوث الاقتران بين القمر والشمس عند الساعة 05:52 من صباح يوم الأربعاء 30 من ذي القعدة (29 يونيو)..يتلو ذلك ولادة هلال ذي ‏الحجة".

وتابع : "الأربعاء هو المتمم لشهر ذي القعدة 30 يوما، وسيمكث هلال ذي الحجة مساء الأربعاء في أفق مكة 32 دقيقة"، موضحا أن يوم الخميس ( 30 يونيو) أول ذي الحجة، ويوم الجمعة (8 يوليو) الوقوف بعرفة، ويوم السبت ( 9 يوليو)"، هو عيد الأضحى المبارك وفقا للحساب الفلكي.
 

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