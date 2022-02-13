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«معنديش مشكلة إن حد يبوس مراتي بحميمية».. زوج ياسمين رئيس يصدم الجميع

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ياسمين رئيس وزوجها
Native
Teads
الأحد، 13-02-2022 07:01 م

تصدر اسم المخرج والمنتج هادي الباجوري محركات البحث على «جوجل»، بعد تصريحاته المثيرة للجدل، التي كانت من أشهرها، «أنا بقوا بيقولوا عليّا جوز الممثلة، في أوقات أبقى ماشي في حتة والناس عارفة وشي بس مش عارفين اسمي، فيقولولي مش حضرتك جوز ياسمين رئيس؟».
واستنكر المخرج هادي الباجوري، حالة الجدل التي أثيرت بعد عرض أحداث فيلمه «قمر 14» بسبب مشهد القبلة بين الفنان خالد النبوي وشيرين رضا، إذ قال إنه في العرض العام والخاص للفيلم وجد تصفيقًا حادًا في السينمات بعد مشهد القبلات، «بوسة فيلم قمر 14 عادية والقبلات كانت حاجة عادية في السينما من 20 سنة وأنا مش هغير نفسي عشان الجمهور، دول هما اللي محتاجين يتعالجوا، والبوسة ليها معني في الفيلم وتمثل حالة الحب».

وأضاف «الباجوري»، خلال حواره في برنامج «كلام الناس»، مع الإعلامية ياسمين عز، الذي يُعرض على قناة «إم بي سي مصر»، أن القبلات تكون ضمن السيناريو الخاص بالعمل الفني، «معنديش مشكلة زوجتي تعمل مشهد رومانسي في أعمالها، ومقدرش أقول غير كدة لأني بعمل مشاهد رومانسية وإزاي هقولها لا؟ هتقولي أنت منافق، وكل شخص عنده شخصيته وممكن يتعرض على ياسمين رئيس مشهد رومانسي وهي ترفض، هي حرة».
وأشار المخرج إلى أن البعض مصاب بانفصام في الشخصية، فيشاهد العمل ويدخل على الإنترنت من أجل مشاهدته ثم ينتقد من يشاهده، «اللي مش عاجبه ميتفرجش أحسن فأنا لا أهتم بتعليقات الجمهور حول أعمالي الفنية»، مؤكدًا أن زوجته الفنانة ياسمين رئيس كانت بدايتها من خلاله، وبعدها انطلقت بقوة في عالم الفن، مستكملا: «ياسمين شاطرة أوي، وفكرة أن حد يقول عليها إنها بتشتغل عشان جوزها بقت حاجة صعبة أوي».
وتابع المخرج هادي الباجوري: «أنا بقوا بيقولوا عليّا جوز الممثلة، في أوقات أبقى ماشي في حتة والناس عارفة وشي بس مش عارفين اسمي، فيقولولي مش حضرتك جوز ياسمين رئيس؟، فرد وأقول أيوه، وبتبسط أكيد، ما هي مراتي مشهورة، لو مراتك ناجحة لازم تبقى مبسوط لنجاحها، وجه الطبيعي، ولو عملت غير كده تبقى ناقص، نجاحها من نجاحك، زي ما نجاحك من نجاحها».
 

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