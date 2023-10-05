معلمة تنجب طفلًا من أحد طلابها بالمرحلة الثانوية (صورة)





ألقت السلطات الأمريكية القبض على معلمة في ولاية لويزيانا بتهمة اغتصاب قصر، بعد أن أنجبت طفلا من أحد طلابها الذي يبلغ 17 عاما.

مورغان فريش ويكي، معلمة أمريكية تبلغ من العمر 33 عامًا، وهي مدرسة سابقة للصف السابع في مدرسة لورانجر الثانوية بولاية لويزيانا، أخذت حياتها منعطفًا جذريًا عندما واجهت اتهامات خطيرة باغتصاب قاصر.

وقال مكتب العمدة إن ويكي سلمت نفسها للمحققين بعد صدور مذكرات اعتقال بحقها بشبهة سوء السلوك الجنسي مع قاصر، وهي تواجه الآن تهما تتعلق بالاغتصاب من الدرجة الثالثة، إضافة إلى 4 تهم تتعلق بجناية الضرب الجنسي والاتصال الجسدي بطفل (حدث).

وقال مكتب الشريف دانييل إدواردز إن هذه الادعاءات تعود إلى نحو عامين، على الرغم من أنه تم الإبلاغ عنها خلال الأيام الماضية.

واندلعت الأخبار الصادمة في أواخر سبتمبر، عندما زُعم أن مورغان حملت من طالب يبلغ من العمر 17 عامًا، وبعد إجراء تحقيق شامل صدرت أوامر اعتقال بحقها، وعلى الرغم من استقالتها من مدرسة لورينجر إلا أن النظام القانوني حملها المسؤولية عن أفعالها.

وقال إدواردز بعد الإعلان عن التحقيق: "بينما لا يمكننا مشاركة تفاصيل محددة بشأن التحقيق، يمكننا أن نؤكد أنه تم التعامل مع الادعاءات على الفور، وأن عملية التحقيق كانت صارمة وشاملة".

وتابع: "يستغرق هذا النوع من التحقيقات وقتا طويلا ويتم التعامل معه بعناية كبيرة، لكن لن نتعجل في أي حال من الأحوال لإغلاقه".



