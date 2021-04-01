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معلمة تخطف مدير مدرسة بسوهاج وتبرحه ضربًا والسبب صادم

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الخميس، 01-04-2021 10:27 ص المصريون

في واقعة صادمة، أقدمت معلمة ووكيلة مدرسة ابتدائية في محافظة سوهاج، إلى اختطاف مدير المدرسة وتوثيقه بالحبال وإبراحه ضربًا، بسبب خلاف على دفتر الحضور والانصراف.
وألقت قوات الأمن القبض عليها وأمرت النيابة العامة بحبسها، فيما قرر قاضي المعارضات أمس الأربعاء، تجديد حبس وكيلة المدرسة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها وآخرين باختطاف مدير المدرسة التي تعمل بها، وتقييده بالحبال والتعدي عليه بالضرب، بسبب خلافات على دفتر الحضور والانصراف.
واشترك مع المتهمة في خطف مدير المدرسة، كل من زوجها وابنها وأحد أقاربها، الذين لاذوا بالفرار، وصدر بحقهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة بمركز المراغة.
 

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