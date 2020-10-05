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معز مسعود ينشر صورته بالجيتار ويكتب تعليقًا صادمًا

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معز مسعود
 
الإثنين، 05-10-2020 07:10 م محمد فضل

 نشر معز مسعود - الذي كان يُعرف بأنه داعية إسلامي ومنتج سينمائي-، صورة له بالجيتار عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مرفقًا تعليق اعتبره البعض صادمًا.
وقال معز مسعود :"مش مصدق إني ضيعت سنين بعمل فيها حساب لقلة أفكارهم مغلوطة ومتحجرة وصوتهم عالي".
وتابع :" مثلا مش هانسى لما لحنت أغنية برنامجي اللي غناها محمود العسيلي في ٢٠٠٧،واللي حواليا أقنعوني أستعمل اسم مستعار بدل اسمي! ايه الإرهاب الديني المعنوي اللي بتعيّشونا فيه ده! والأمثلة كتير لسه بس استنوا عليا!".
وأثار تعليق "مسعود" ردود فعل متباينة بين متابعيه، لكنه حظى بهجوم كبير من البعض.
وقبلها نشر مسعود صورته أثناء أدائه تمارين رياضية في الجيم ويستمع إلى أغنية أجنبية مفضلة له، معلنًا عن حبه للأغنية، وهو ما عرضه للهجوم أيضًا.

 

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