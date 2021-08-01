معز مسعود غاضبًا: «صوروني أنا ومراتي من ورا ضهرنا»

الأحد، 01-08-2021
01:21 م
أبدى الداعية
السابق والمنتج السينمائي معزّ المسعود، غضبه الشديد من نشر
البعض صورًا خاصة له وزوجته الفنانة حلا شيحة
، على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرها
في الصحف والمواقع الإخبارية، دون موافقته.
وعبر عن إنزعاجه من تصرفات بعض الأشخاص المتطفلين الذين يصورونه أثناء سيره
في الأماكن العامة مع زوجته وأولادهما.
وأوضح مسعود عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي، أن بعض الأشخاص يصورونه
مع أسرته من ظهرهم أثناء سيرهم، مؤكدا أنه يتمنى أن يفعل معهم المثل لكي يرى ردود
أفعالهم.
وكتب: "بالنسبة للناس اللي بيحبوا يصوروني ومراتي وولادنا من ورا
ضهرنا كل شوية، نفسي لما أفضى أعمل paparazzi شوية وأصوركم
بنفس الطريقة عشان أشوف ردود أفعالكم، ايه رأيكم؟".
يذكر أن حلا شيحة
كانت قد تسببت في حالة من الجدل مؤخرا، بعد انتقادها
لفيديو أغنية "بحبك" من فيلم "مش أنا" الذي قدمته مع تامر
حسني، بسبب ظهورها في مشاهد أصبحت لا ترغب في مشاهدتها، وتابت عنها حسب تعبيرها.