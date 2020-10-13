الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
توقيت مصر 14:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية... إحباط عمليات إرهابية بمواد متفجرة وزنها 49 طنا

ممثلة لبنانية شهيرة تثير ضجة بصور حملها من داخل " البانيو "

العراق تعلن القبض علي قيادي كبير في " القاعدة "

فضيحة من العيار الثقيل.. مقطع زياد المسفر يشعل التواصل الإجتماعي

نتائج مبشرة.. السعودية تسيطر على فيروس كورونا

"منصة مدرستي" السعودية تتسبب في غضب اولياء الامور والطلبة

معجزة.. طفلة بعمر 6 سنوات بالرياض تحفظ القرآن كاملاً

فضيحة العنود العيسى تشعل الغضب بين السعوديين

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

ناقد رياضي يكشف: هذا هو سر إخلاء مقر نادي الزمالك من الأعضاء

معجزة.. طفلة بعمر 6 سنوات بالرياض تحفظ القرآن كاملاً

الطفلة حنين
الطفلة حنين
 
الثلاثاء، 13-10-2020 01:04 م المصريون
استطاعت الطفلة "حنين" أن تحفظ القرآن كاملا وهي عمرها 6 سنوات، وأوضحت الطفلة الصغيرة أنها عمرها ستة سنوات ونصف وإنها حفظت القرآن كاملا في إحدى المدارسة التابعة لجمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض.
وكشفت والدتها أنها كانت تحلم بإن طفلتها "حنين" تصبح حافظة للقرآن الكريم وبالفعل بدأت تحفظها السور القصيرة في عمر عامين ولكن الحفظ الفعلي لكتاب الله منذ أن بلغات عامها الثالث، وأستغلت فترة الحجر المنزلي ومكوثها في المنزل معها في تحفيظها وجه وجه في القرآن، وأحيانا كانت لا تستطيع إكمال الوجهه فكانت تكتفي بالنصف وجه، وبدأت في تحفيظها من سورة يونس حتى أتمت حفظ القرآن بالكامل .
 

إقرأ ايضا

الأمن السعودي (أرشيفية)

السعودية... إحباط عمليات إرهابية بمواد متفجرة وزنها 49 طنا

زياد المسفر

فضيحة من العيار الثقيل.. مقطع زياد المسفر يشعل التواصل الإجتماعي

منصة مدرستي الالكترونية

"منصة مدرستي" السعودية تتسبب في غضب اولياء الامور والطلبة