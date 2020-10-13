معجزة.. طفلة بعمر 6 سنوات بالرياض تحفظ القرآن كاملاً

الثلاثاء، 13-10-2020
01:04 م
المصريون
استطاعت الطفلة "حنين" أن تحفظ القرآن كاملا وهي عمرها 6 سنوات،
وأوضحت الطفلة الصغيرة
أنها عمرها ستة سنوات ونصف وإنها حفظت القرآن كاملا في إحدى
المدارسة التابعة لجمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض
.
وكشفت والدتها أنها كانت تحلم بإن طفلتها "حنين" تصبح حافظة
للقرآن الكريم وبالفعل بدأت تحفظها السور القصيرة في عمر عامين ولكن الحفظ الفعلي
لكتاب الله منذ أن بلغات عامها الثالث، وأستغلت فترة الحجر المنزلي ومكوثها في
المنزل معها في تحفيظها وجه وجه في القرآن، وأحيانا كانت لا تستطيع إكمال الوجهه
فكانت تكتفي بالنصف وجه، وبدأت في تحفيظها من سورة يونس حتى أتمت حفظ القرآن
بالكامل .