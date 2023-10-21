معتصمو معبر رفح يفضون اعتصامهم بعد عبور الشاحنات إلى غزة

السبت، 21-10-2023
01:27 م
نسمه عبد الوهاب
أعلن معتصمو معبر رفح
من متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، والتحالف الوطني يعلنون فض اعتصامهم بعد عبور الدفعة الأولى من الشاحنات.
عبور المساعدات إلى غزة
كما عمت الفرحة على المتطوعين من مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لحظة بدء دخول المساعدات الإنسانية التي تتكون من غذاء ودواء إلى غزة التي تعاني من ويلات عدوان عسكري إسرائيلي بدأ في السابع من أكتوبر الجاري، ونتج عنه آلاف من الضحايا المدنيين الفلسطيين بين شهيد وجريح.